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趙立堅被「發配邊疆」 堅嬸留言「榮辱不驚」再起波瀾

記者陳言喬／即時報導
中國外交部前發言人趙立堅主持記者會。（取材自中國外交部官網）
中國外交部前發言人趙立堅主持記者會。（取材自中國外交部官網）

中國外交部「戰狼發言人」趙立堅日前轉任外交部邊界與海洋事務司副司長，新聞熱度本已消退，但疑似其妻昨天（11日）在微博又發出16個字「牢記使命，不忘初心，砥礪前行，榮辱不驚」，又起波瀾。網友稱「榮辱不驚」，難道「堅叔」真的是仕途受挫而自勉？

堅嬸在其微博留言16字，被網友懷疑是為趙立堅的調職表達不滿。（取材自微博）
堅嬸在其微博留言16字，被網友懷疑是為趙立堅的調職表達不滿。（取材自微博）

香港媒體報導，趙立堅因為言詞犀利，火力全開批評歐美霸權而吸粉無數，在微博有765萬粉絲，被粉絲稱為「堅叔」。「堅嬸」湯天如也是小網紅，其微博帳號「大聰和臭丫頭」擁有11萬粉絲。她據稱是民營企業家，去年秋天開始高調秀恩愛，發出和趙立堅的私人合影，美顏濾鏡太厚，「堅叔」變成了小鮮肉。

「堅嬸」曾痛批美帝，提醒國人時刻警惕「顏色革命」，喊話「堅決支持國家防疫政策執行到位」。不過，網民卻踢爆她說一套做一套，疫情之下卻到德國等境外無罩逍遙遊。

堅嬸「湯天如」在微博秀出與趙立堅的恩愛照。（取材自微博）
堅嬸「湯天如」在微博秀出與趙立堅的恩愛照。（取材自微博）

她曾在微博為夫出聲，披露「堅叔」工作沒日沒夜，沒有獎金沒有家，「卻換來了國內外造謠聲罵聲一片」，「我和我們的敵人們都真心希望他盡快辭職回家。」此外，她在去年12月發文抱怨買不到消炎藥、感冒藥、退燒藥，也引起網民關注。

因此，當「堅叔」卸任發言人的消息傳出之後，不少網民調侃這下「堅嬸」如願以償了。還有網民稱，趙立堅被「發配邊疆」，可能是受「堅嬸」的不當言論影響。

報導稱，也有分析認為，中國外交部一般是三個發言人，去年9月毛寧加入之後變成四個，「堅叔」已經內定調離，過去幾個月屬於交接，「堅嬸」發飆是否與此有關呢？

「堅嬸」疑似發出「榮辱不驚」的感歎，雖然已經刪掉，但還是引發圍觀。有網民調侃：「娶妻如此，夫復何求。」也有網友說：「遇到榮的時候，一般不會這麼自我鼓勵，顯然覺得近期的調整不是榮，而是辱」，「只有16個字，但微言大義，不滿溢於言表。」

趙立堅 微博 民調

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