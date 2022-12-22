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反制美國制裁西藏官員 中外交部：制裁余茂春等2人

記者廖士鋒／即時報導
知名的美國反共智囊余茂春，也遭到中國施以反制裁措施。（記者張筠 / 攝影）
知名的美國反共智囊余茂春，也遭到中國施以反制裁措施。（記者張筠 / 攝影）

中國外交部23日宣布，12月9日美方制裁兩位中共官員，因而將對兩位美方人員實施反制裁措施，包含重要的反共智囊余茂春

據官方微信公眾號「寬廣太平洋」消息，自2022年12月23日起，中國對余茂春、托德．斯坦恩（Todd Stein）採取反制裁措施。制裁內容包含，一、凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；二、禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易活動；三、對其本人及直系親屬不予簽發簽證、不准入境。

消息稱，此舉市反制12月9日，美方以「西藏人權」問題，對兩名中共官員進行「非法制裁」，依據「中華人民共和國反外國制裁法」所做出的舉措。

此前美方針對2016年至2021年擔任西藏自治區黨委書記的吳英傑及2018年起任西藏公安廳廳長張洪波，凍結了兩人在美國的所有資產。美國財政部的公告指出，吳英傑在西藏實行維穩政策，包括「法外處決、身體虐待、任意逮捕、大規模拘留等嚴重侵犯人權行為」，還有「強制節育、強制墮胎、限制宗教和政治自由」等。張洪波則被指通過在西藏各地開設拘留所，參與酷刑和殺害囚犯等行為。

公開資料顯示，托德．斯坦恩生於1967年，現任美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，簡稱CECC）的副主任；余茂春生於1962年，曾任美國國務卿政策規劃辦公室中國政策規劃首席顧問，現為哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員，是著名的美國反共智囊。

余茂春 中共 微信

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