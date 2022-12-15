中國疫情專家鍾南山：大家一起陽 易導致新變異株出現

中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山15日提到，現在有種說法「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」，這種觀念不可取。(取自網路)

中國疫情大爆發，抗疫專家、中國工程院院士鍾南山 15日提到，現在有種說法「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」，這種觀念不可取。因為很短時間內大面積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現。

鍾南山15日在一場針對疫情動態及應對的演講上，強烈呼籲加速疫苗接種。他表示，目前眾多資料顯示，感染過一次後，一年內再次感染的比例非常小。他說，感染一次Omicron 後，體內會產生抗體，等於打了一次疫苗。

此外，對於近期網上「北方毒株比南方凶」的說法，鍾南山談到，北京 流行的變異株以BF.7為主，廣州流行的變異株以BA.5.2為主，本質上毒株不存在區別。

鍾南山說，對比之下，北方的潛伏期進一步縮短，有時候接觸第二天後就出現症狀，大部分人在感染後沒有出現明顯症狀，有些人出現咽乾頭痛發熱。

他還說，現在廣州也有一些發熱很高、全身疼痛明顯的。北京症狀看起來明顯，可能跟氣溫有關、也可能跟病毒逃逸有關。「Omicron傳播非常快，但不能有這種看法，哪個地方的毒株比較強、哪個地方的比較弱。」

鍾南山提到，實際上，感染新冠是一個自然規律，大家並不是主動要去得病，但由於Omicron傳播性很強，很大機率會感染。不過感染的時間拖得越晚，估計感染後出現辛苦症狀的機會越來越少，隨著時間的推移會是這樣。