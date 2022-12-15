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中駐法大使談「白紙運動」：肯定是被境外反華勢力收買

記者林則宏／即時報導
圖為11月27日北京出現的「白紙運動」。中國駐法國大使盧沙野稱當中有些人被外部勢力收買。(路透)
圖為11月27日北京出現的「白紙運動」。中國駐法國大使盧沙野稱當中有些人被外部勢力收買。(路透)

針對中國多地早前接連爆發反對嚴格防疫措施的「白紙運動」，中國駐法國大使盧沙野指出，「白紙運動」也是「顏色革命」；「只有第一天是真正的遊行，第二天就有外部勢力插手了。」他表示，運動中，「有的中國人被外部勢力收買」。

盧沙野7日應邀出席法國外交記者協會晚餐交流會，並回答媒體相關提問。中國駐法國大使館官網14日公布答問實錄。對於中國先前發生的「白紙運動」，盧沙野首先強調，憑藉著「動態清零」政策，「中國政府挽救了超過400萬中國人的生命」。

他指出，若非「動態清零」政策，中國新冠死亡人數將達到400至500萬，感染病例數將達數億。現在之所以要調整「動態清零」政策，是因Omicron的傳染性雖然很強，但致命性卻大大降低。因此中國官方於11月11日推出進一步優化防控工作的20條措施，放寬「動態清零」政策。

盧沙野說，「遺憾的是，中國地方政府並未完全理解中央政府的意圖，地方政府在看到新冠感染數字迅速攀升後感到手足無措，又回到依靠老辦法來控制疫情的老路上來，這就讓老百姓感到不滿。」他指出，「這是導致街頭遊行的真正原因」。

盧沙野表示，與此同時，「外部勢力很快抓住機會進行政治化操弄」；「我所說的都是有依據的，有的中國人被外部勢力收買」。

但對於中國民眾究竟是被誰收買？盧沙野稱，「我不能挑明。就是外部反華勢力。在中國的社交媒體上有人進行了分析，他們甚至指出哪些人被操縱了，因為這些人在社交媒體上蠱惑煽動。比方說『白紙遊行』，雖然是白色，但也是顏色革命。因為白色也是一種顏色。」

盧沙野指出，參與「白紙運動」的中國民眾肯定是被境外反華勢力收買了，「否則一場普普通通的遊行不可能有如此嚴重的意味」；「近期的遊行即便不是外部反華勢力策動和發起的，至少是受到他們的利用，這些反華勢力總試圖把遊行推向政治化」。

盧沙野說，「我認為最開始老百姓發起遊行是為了表達對地方政府未能完整準確落實中央政府所出台措施的不滿。但很快遊行就被外部勢力利用了。我覺得只有第一天是真正的遊行，第二天就有外部勢力插手了。」

針對法國媒體質疑，在中國這樣一個受到嚴密監控的國家，外部勢力如何能夠介入？盧沙野表示，「你用了『監控』這個詞，這並不準確。我們是在自我防衛，因為一些外部勢力始終敵視我們」。對於他口中所謂的「是外部勢力」，盧沙野說，「有國家也有組織」。

盧沙野 遊行 白紙運動

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