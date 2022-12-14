「沒人管啦」入境中國旅客現身說法 居家隔離名存實亡

中國執行入境的「5+3」隔離政策，多地出現後3天的居家隔離已不再嚴格執行。圖為12月9日廣州白雲機場口岸國際客流回升明顯。（中新社）

中國目前對境外人士實施入境隔離「5+3」（五天集中隔離+三天居家隔離）措施，但在「新十條」防疫鬆綁措施公布後，許多省市紛傳後三天的居家隔離並未嚴格實施，「全靠自覺、名存實亡」。

港媒引述多名近期入境中國的旅客報導，有從泰國曼谷入境深圳的中國居民稱：「小區物管和我說回去不用報備，也算是『5+0』了，太激動了！」江蘇、雲南、廣西多地均有網友表示「5+0」，多個社區稱「現在沒人管你」。

根據中國「入境人員5+3隔離最新政策」的相關通知，隔離管理措施進行「優化」：入境人員集中隔離滿五天且第五天核酸檢測 陰性後，轉為居家隔離。目的地為本市的，提前向社區申報，由家庭車輛閉環接轉，落實三天居家隔離管理。

通知稱，目的地為省內市外或省外的，可由家庭車輛閉環接轉，也可自行前往交通場站乘坐飛機、高鐵離開。

報導稱，有曾在深圳隔離的港人說，這個「優化隔離管理措施」最大的變化，是轉居家隔離的條件放寬了，包括可以轉往外省，以往外省人員必須在深圳集中隔離滿八天，才能離開。同時閉環接轉的要求更加放鬆，可以自己去搭高鐵、飛機。

他表示，更重要的是，以前社區對「居家隔離」執行得很嚴，「甚至在屋外裝攝像頭監督」，現在即使確診了也不再進行管控，實際上全靠自覺，也可以說是名存實亡。

有從香港入境重慶的網友在社交媒體表示：「紛紛打了社區電話，都表示不管啦，看來就是『5+0』了，可能咱就是最後一批隔離的吧！」

中國駐美國大使秦剛 日前表示，中國正調整優化包括國際旅行在內的新冠疫情 應對舉措，相信在不久的將來，赴華旅行將更便利，大家可拭目以待。