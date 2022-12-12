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香港證監會：港股實名制將於2023年3月推出

記者林茂仁／即時報導

香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）12日宣布，香港證券市場的投資者識別碼制度（俗稱港股實名制）將於2023年3月20日推出。

香港證監會表示，港股實名制旨在提升交易透明度，防範「造市」（意指惡意炒作股價），其他市場諸如美國、歐洲、中國、新加坡及澳洲等都有類似制度。制度將有利於香港聯交所及香港證監會更有效地監察市場，加強香港市場的廉潔穩健，和支持香港作為世界級國際金融中心的可持續發展。

中新社報導，香港證監會表示，中介人須取得客戶同意，以符合證監會的規定及相關的資料私隱法例。香港證監會提醒投資者盡快就其中介人所提出的相關要求作出回應。在香港投資者識別碼制度實施後，如投資者不提供所需同意，則只可出售現時持有的證券，不得在香港聯合交易所有限公司買入證券。

香港證監會行政總裁歐達禮說：「推出投資者識別碼制度將會是香港證券市場的一個重要里程碑。該制度讓我們能够適時和有效地進行監察，從而促進市場廉潔穩健和提昇投資者信心，這些都是香港作為世界級國際金融中心的重要支柱。」

港股現行的市場架構下，持牌法人及註冊機構（中介人，例如券商）在香港聯交所的交易系統輸入交易指令，或透過該系統執行或匯報交易時，毋須披露其客戶身分，香港證監會只能查看由交易所參與者所發出的交易指令，而非下單客戶的身分資料。

港股實名制要求中介人把客戶的身分證明文件資料，連同他們為客戶編配的一個「券商客戶編碼」（BCAN），一次過交予由聯交所維護的保密資料庫。中介人需要遵守《個人資料（私隱）條例》，先取得客戶同意，才可將客戶的身分證明文件資料轉交給保密資料庫。

港股實名制中的身分證明文件資料包括客戶身分證明文件上的姓名、號碼、發出地和類別，毋須轉交其他資料如出生日期、住址或電話號碼等。中介人亦毋須轉交客戶的身分證明文件副本。另外，除非客戶的身分證明文件資料出現變更，否則中介人只須向資料庫轉交資料一次，之後毋須再更新。

香港 投資 證券

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