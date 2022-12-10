中國警告 大量武器彈藥湧入烏克蘭 恐遭非法轉移

中國常駐聯合國副代表耿爽。(Getty Images)

俄烏戰爭爆發後，西方國家持續援助烏克蘭 大量武器彈藥。對此，中國常駐聯合國 副代表耿爽 9日在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時發言警告，這些武器彈藥存在轉讓的風險，國際社會對此應當予以重視，並採取防範措施。

耿爽說，今年9月，聯合國副秘書長中滿泉在向安理會通報時就曾表示，大量武器流入受衝突影響地區存在轉讓的風險。今年6月，國際刑警組織也曾表示，運往烏克蘭的武器可能會流入黑市，落入犯罪分子之手。「這些警告都不幸言中」。

耿爽指出，據報導，中東、非洲一些武裝團夥和恐怖組織已通過非法渠道獲得烏克蘭流出的武器彈藥。長期來看，烏克蘭境內大批武器彈藥及爆炸物可能對戰後恢復重建帶來安全隱患。阿富汗、伊拉克、索馬利亞等國在此方面的前車之鑒不可不察。

他表示，中方在烏克蘭問題上始終主張停火止戰、對話和談。從危機爆發之初，中方就一直強調，政治解決是唯一出路。一味向戰場投放武器，不斷擴大武器使用品種和範圍，只會加劇各方矛盾，延長並擴大衝突，讓普通民眾付出更大代價。

耿爽呼籲國際社會加大勸和促談的努力，為當事方重返談判營造氛圍，為政治解決烏克蘭危機創造條件。他並重申北京對於和平解決烏克蘭危機所提出的「四個共同」倡議：

一、共同支持一切致力於和平解決烏克蘭危機的努力，呼籲有關各方保持理性和克制，盡快開展直接接觸，為重啟談判創造條件；

二、共同反對使用或威脅使用核武器，倡導核武器用不得、核戰爭打不得，防止亞歐中國出現核危機；

三、共同努力確保全球產業鏈供應鏈穩定，防止國際能源、糧食、金融等合作受到干擾，損害全球經濟復甦特別是發展中國家經濟財政穩定；

四、共同為危機地區的平民過冬紓困，改善人道主義狀況，防止出現更大規模人道主義危機。

耿爽稱，中方將繼續秉持客觀公正立場，同世界上所有愛好和平的國家一道，為烏克蘭危機的和平解決發揮建設性作用。