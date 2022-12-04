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準備對抗擴散的病毒 北京連花清瘟與退燒感冒藥賣光

記者陳言喬／即時報導
北京多家藥局販售抗新冠病毒的蓮花清瘟胶囊多已售罄。（網易）
北京多家藥局販售抗新冠病毒的蓮花清瘟胶囊多已售罄。（網易）

北京市市場監管局昨天（3日）宣布，市民通過互聯網平台或本市藥店購買退燒、止咳、抗感染、治療咽乾咽痛等「四類藥品」不再需要實名登記信息。受此影響，連花清瘟、退燒藥等熱門藥物在當地已賣到缺貨，大家屯貨準備對抗擴散的病毒。

「第一財經」今天報導指，「四類藥品」包括退燒、止咳、抗病毒、抗生素類藥物，主治發燒、咳嗽、乏力等症狀，這些症狀和新冠肺炎病毒引起的初期症狀相似。

按照北京市此前規定，到藥店或線上購買「四類藥品」時，需要在購藥後72小時內完成核酸檢測，否則會被健康碼予以彈窗提示。

北京市當局取消購買「四類藥品」需實名登記的措施後，「第一財經」引述百姓平安大藥房一家門店的店員表示，除了「四類藥品」，目前顧客購買抗原檢測試劑盒（快篩）也無需登記。由於需求量激增，抗原檢測試劑盒和連花清瘟等熱門藥物現已缺貨。

百康藥房朝陽一家分店的店員表示，目前連花清瘟在北京多數藥店已顯示缺貨，而退燒類西藥的購買量也同樣驟增。以她所在的門店為例，具有解熱鎮痛及抗炎等作用的非處方藥布洛芬（Ibuprofen）已售罄。還有的藥局也表示，板藍根與多種感冒退熱顆粒、感冒靈片等常用感冒藥幾乎都已售空，泰諾、百服寧也已賣斷。

上海中醫藥大學附屬龍華醫院急診科主任方邦江表示，上述藥物只是用於緩解特定的症狀，例如發燒或者咳嗽等，並不是用來針對新冠肺炎病因治療的特定藥物。

方邦江是原武漢雷神山醫院感染三科五病區主任，今年上海疫情期間，他擔任上海新國際博覽中心方艙醫院中醫專家組組長。他說，為了預防新冠肺炎囤藥大可不必。且新冠肺炎感染後重症很少，預防的關鍵主要是通過提高運動、營養、睡眠等生活方式的品質來提高自身免疫力，不建議隨便服用治療性藥物。

北京 新冠肺炎 檢測

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