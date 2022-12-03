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神舟十四號太空船將著陸 夜間低溫零下15度挑戰大

記者廖士鋒／即時報導
太空船「神舟十四號」4日將返回地球並著陸東風著陸場，這是該著陸場首次有冬季夜間著陸搜救任務，圖為著陸場近日針對此次任務進行演練。（圖／取自「大漠問天」微信公眾號）
太空船「神舟十四號」4日將返回地球並著陸東風著陸場，這是該著陸場首次有冬季夜間著陸搜救任務，圖為著陸場近日針對此次任務進行演練。（圖／取自「大漠問天」微信公眾號）

中國太空船「神舟十四號」結束為期半年的任務後，將於4日返回地球。這次特別之處在於著陸場首度執行夜間降落的搜救任務，且降落場地氣溫預報為攝氏零下15度，形成不少挑戰，搜救團隊也增加不少配備作為因應。

「神舟十四號」將於12月4日返回地球，降落於中國的東風著陸場。東風著陸場位於內蒙古阿拉善盟額濟納旗境內，面積廣達1.3萬平方公里，將近是三分之一個台灣大，衛星通訊是現場唯一的通訊手段。

據央視新聞報導，搜救隊員在架設衛通的過程中不能戴手套操作，一個便攜站大概有50公斤重，兩個人要行進將近200公尺的距離，從飛機落地到衛星通信成功建立要在10分鐘內完成，而目前現場溫度為攝氏零下20度左右，預期降落時也是零下15度。

酒泉衛星發射中心大樹里測控區高級工程師尹勝剛表示，對返回艙的連續跟蹤和準確定位，是實現精準搜救的前提。他指出，當返回艙進入大氣層，與周圍空氣激烈摩擦，會形成一個高溫高壓的電離氣體層，隔絕返回艙與地面測控站之間的通信聯絡，形成「黑障區」，這對各測控設備的跟蹤能力提出挑戰。

尤其，神舟十四號的返回，是東風著陸場首次在冬季夜間執行返回任務。針對夜間搜索難題，科技人員基於中國北斗導航系統在著陸場應用，建設「天空地一體化」搜索引導體系。同時調配具有微光、紅外功能的小微型光學設備在地面布陣，提升夜間搜索發現返回艙的能力。

而針對極寒條件可能導致的設備異常，東風著陸場對所有野外工作設備進行了抗低溫防護，著陸現場臨時搭建場所均按照8小時供暖配齊電力保障設施。現場的救護車加裝了燃油暖風機調節車廂溫度，20分鐘內可將艙內溫度升高至攝氏20度以上。讓太空人在著陸現場就能「吃上熱飯、喝上熱水、用熱水洗漱」。

太空人 低溫 高溫

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