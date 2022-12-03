我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

化療無效 巴西足球傳奇巨星比利進安寧病房

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

記者林則宏／即時報導
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社
中國早前將過多資源投注在大規模核酸檢測與封控，恐難以應對日後一旦爆發的新冠疫情。圖為廣州市荔灣區一處核酸檢測點。中新社

中國「動態清零」防疫政策已難以為繼，但華爾街日報指出，北京當局錯失了時機，未能做好更充分準備應對疫情爆發。紐約時報也報導，研究人員擔心，中國可能很難在不出現「死亡潮」風險的情況下重新開放、緩解經濟壓力。而這種災難性的激增可能對政治領導人構成重大威脅。

華爾街日報表示，中國曾有三年時間為全國範圍內新冠病例激增做準備，但官方卻忙於開展大規模核酸檢測和建設隔離設施（方艙醫院），而用於擴大醫療資源（如醫院床位）的投資增長實際上放緩了。此外，疫苗接種工作也停滯不前。

官方數據顯示，只有不到60%的中國民眾打過加強針，其中80歲及以上老年人打過加強針的比例更只有40%。專家們認為，中國為應對嚴重醫療緊急情況所做的準備並不比三年前更充分。

生命科學研究公司Airfinity一項最近分析顯示，鑑於中國的新冠疫苗和加強針接種率較低，且缺乏對早前新冠病毒的免疫力，取消「動態清零」政策可能會讓130萬至210萬人面臨生命風險。

上海復旦大學今年5月的一項研究也警告，如果放棄「清零」政策，中國將出現一場新冠病例的「海嘯」，並可能造成約160萬人死亡。

研究公司TS Lombard駐倫敦的首席中國領域經濟學家葛林（Rory Green）估計，若發生最嚴重的疫情失控局面，中國每天可能會有5萬人死亡。

「我們經常假裝中國可以在『清零』和開放之間做出選擇」，香港大學病毒學家斯達爾（Siddharth Sridhar）告訴紐約時報，「一個簡單的事實是，中國還沒有準備好迎接這種規模的浪潮。」

紐約時報指出，中國國產疫苗比輝瑞和莫德納疫苗提供的保護作用更弱。在香港Omicron病毒激增期間的一項研究中，科興兩劑疫苗對80歲及以上人群的新冠重症或死亡的有效性只有58%。相比之下，兩劑輝瑞疫苗對同一群體的有效性則為87%。

葛林稱，中國也沒有抓住機會，在疫情受控時為所有人接種疫苗，即從2020年到2022年第2季的窗口期。即便現在加大疫苗接種力度，至少也需要幾個月時間，才能將80歲及以上人群的疫苗接種率提高到90%以上。

他說：「在達到這一目標之前，他們將在冬天努力維持這種精準封控、加強疫苗接種和逐步放鬆管控相結合的策略，但這個過程將非常困難。」

中國財新網報導，為填補免疫「窪地」，北京當局計畫全力補齊老年人疫苗接種「短板」。目前下達的目標是，明年1月底前，80歲以上新冠疫苗第一劑接種率要達到90%，符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到90%；60至79歲符合條件的目標人群全程接種率和加強免疫接種率均達到95%。

疫苗 紐約時報 疫情

上一則

張文宏談中國疫情：關鍵不在核酸清零 而是降低致病率

延伸閱讀

張文宏談中國疫情：關鍵不在核酸清零 而是降低致病率

張文宏談中國疫情：關鍵不在核酸清零 而是降低致病率
歐盟官員：習近平指學生對疫情挫折 透露防疫可放寬

歐盟官員：習近平指學生對疫情挫折 透露防疫可放寬
再傳防疫暴力…湘官員闖入民宅 幼童面前打屋主

再傳防疫暴力…湘官員闖入民宅 幼童面前打屋主
白紙解封

白紙解封

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22

超人氣

更多 >
爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄

爾灣女夜遇嫌疑男險遭強姦 辦公樓內搏鬥5分鐘視頻全錄
快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...
奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州

奧州4華人遇害案 大麻農場非法辦證 兇手引渡回奧州
哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒

哥大抗議中國「清零政策」 女學生遭亞男擊頭數次昏倒
世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光

世說新聞╱華嫗戶外晾衣有錯？衣服慘被房東丟光光