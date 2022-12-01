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江澤民移靈 94歲妻王冶坪坐輪椅現身 4代家屬護柩

中國新聞組／北京2日電
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

中共前領導人江澤民靈柩1日下午由專機移抵北京。極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式和移靈儀式，神情悲痛護送結縭逾70年的夫婿。旁邊站著兒子江綿恒、江綿康和孫子女江志成、江志雲等家屬。中國國家主席習近平夫婦在王冶坪下機時趨前慰問。江澤民遺體前方放著王冶坪率全家敬獻的花圈，上面寫著「你永遠活在我們心中」。

據央視新聞報導畫面，江澤民的遺體1日下午3時55分由專機抵達北京機場，由12名禮兵抬護靈柩走下專機，坐在輪椅上的江澤民夫人王冶坪先下機，94歲、穿著黑服的她神情哀傷，由三代子孫陪伴下送丈夫最後一程，習近平、彭麗媛夫婦上前慰問，彭麗媛雙手合十，王冶坪則多次向習近平夫婦拱手致謝。

據央視畫面，站在王冶坪身旁的是長子江綿恒夫婦、次子江綿康夫婦，還有長孫江志成一家三人、孫女江志雲等家屬。江澤民的遺體前方放著王冶坪率全家敬獻並寫著「你永遠活在我們心中」的花圈。

王冶坪因極少曝光，被稱為中國「最低調第一夫人」，昨天她現身移靈現場，悲戚的神情引發關注。據報導，高齡94歲的王冶坪與江澤民結縭超過70年，夫妻感情和睦。江澤民擔任領導人期間，常攜王冶坪到各地調研或出訪各國。

江澤民退位後，王冶坪幾乎淡出人們視野，最近一次曝光是今年8月微博流傳一張她與江澤民的合照，疑似是慶祝江澤民生日時所攝，背後還有習近平夫婦、總理李克強贈送的祝壽花籃。這次再現身是陪伴江澤民遺體走最後一程。 

江澤民的靈柩1日下午已運抵北京。（截圖自央視新聞畫面）
江澤民的靈柩1日下午已運抵北京。（截圖自央視新聞畫面）

江澤民 習近平 北京

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