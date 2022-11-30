北京有「大白」罷工討薪 聚街道辦事處喊還錢

圖為俗稱「大白」的防護人員排隊做核酸檢測。（路透）

COVID-19疫情爆發以來，中國當局一直堅持嚴格清零政策，一些地方的財政因頻繁核酸檢測 傳出入不敷出，首都北京市最近更出現防疫 人員討薪事件，相關影片在社群媒體熱傳。

綜合香港01及海外華文媒體近日報導，網傳這起事件 發生於朝陽區安貞街道安華西里社區，附近居民拍攝到至少30名身著白色防護衣的防疫人員在街道辦事處門口聚集，並持續高喊「還錢、還錢」，期間還有人坐在地上。

據指出，上述身穿白色制服的「大白」都是每日結算工資的防疫人員，但當局長期推行大規模核酸檢測及封控措施，增加了財政負擔因此無法按時發給工資。

報導說，北京市豐台區7月間也有「大白」以罷工 、拉布條等方式討薪。

除了北京，上海、瀋陽等多地也曾發生防疫人員因欠薪的罷工事件，其中瀋陽多個核酸點7月20日曾貼出「停止檢測」的通知，檢測人員罷工原因據指是被拖欠工資，而罷工者在網上投訴卻傳出遭威脅刪文；上海3月時傳出10多名防疫保安員應聘被騙，甚至被迫在橋下和走廊過夜，當時在網上引發輿論關注後，事件才獲解決。

熟悉疫情檢測程序及後台操作的媒體人李先生對美國自由亞洲電台表示，核酸檢測幾乎淪為中國疫情下的一項產業，當前經營核酸檢測業務，盈利已超過中國國內大部分行業。

李先生表示，核酸檢測員被停發工資，有多個原因，「國家級的核酸檢測這一方面，國家會給檢測企業補貼，地方政府承擔一部分。但是有些地方政府搞所謂核酸檢測擴大化，這種地方性核酸檢測，國家不提供補貼，導致這一部分『大白』發不出工資」。

李先生補充說，「還有一個問題就是，政府給的補貼費用，被地方政府官員貪污了。這種情況也多」。