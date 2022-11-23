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北京住宅社區封控無家可歸 外賣郎街頭流浪3日

記者賴錦宏／即時報導
23日，一位全身穿好防護服的安保人員守在北京一社區門口。(美聯社)
23日，一位全身穿好防護服的安保人員守在北京一社區門口。(美聯社)

北京疫情未見回落，當地有外賣郎發文求助，表示因社區封控不准進出，與其他約15名騎手在外流浪3天，希望能找到夜晚住宿的地方。據悉，求救信息發布後，外賣郎所屬平台已安排酒店入住，且相關費用由平台負責。

22日晚間，一名自稱美團外賣郎的網友在微信發文求助，表示租住的小區20日凌晨開始封控管理，不允許進出。另由於租住地人員密集，房東已經緊急通知他們撤離。

求助信指，他們不知道租住的小區何時能解除封控，也不想失去唯一的收入來源。目前，他與其他約15位騎手同事已經在外流浪3天，期間堅持每天進行核酸檢測，希望熱心人士幫忙提供短租住宿的渠道。由於財力有限，希望房租能控制在每人每晚約50元人民幣（約7美元）。

信息發出後不久，美團便發布公告，表示已聯絡外賣郎，並安排了酒店住宿，相關費用由美團承擔。美團還表示，其他有類似情況的外賣郎，可聯繫所在站點或撥打服務熱線，平台將盡力幫助度過難關。

據南方都市報報導，該網友的微信簽名信息已改為「美團已經安排住宿，大伙都住下了，謝謝大家關心」。他還在朋友圈發布影片，顯示獲安排入住有獨立廁所的酒店房間。

微信 北京 檢測

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