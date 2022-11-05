中疾控未點名北京過度防疫 紅二代回不了家怒批

5日，中國北京，市民排隊等待做核酸檢測。(美聯社)

中國國家疾控局官員今天指「個別地區」以「賦碼彈窗」的形式限制人員出行，表示將進行整治。消息一出，中國網友紛紛批評北京 健康寶App濫用彈窗限行無法無天，但中疾控卻不敢點名北京防疫 過度。

與此同時，中共知名「紅二代」、中國市長協會副會長陶思亮，近日與丈夫搭高鐵去浙江湖州參加活動，儘管湖州沒有疫情 風險區，仍被北京健康寶「彈窗」禁止返京。她今天發文爆料整個過程，怒批大數據流調不專業、太粗糙，質疑北京健康寶根本不符合國家的「精準防疫」。

多地防疫過度引發民怨後，中國國務院聯防聯控機制5日下午就「科學精準做好疫情防控」舉行新聞發布會，宣示要堅決整治「層層加碼」。

中國國家疾控局監督一司二級巡視員妥佳在會中點名河南鄭州等多地層層加碼；她提到，輿情監測發現「個別地區」以賦碼彈窗的形式限制人員出行。

此前隨意靜默、長期封控引發民怨的鄭州，今天被中疾控公開點名批評後，中國網友在網路社群轉而批評中疾控不敢點名北京健康寶濫用彈窗功能限制民眾出行。

網傳截圖顯示，北京市民熱線12345，每天都有多達20萬餘用戶提出申訴。

許多網友提出自身經驗，痛斥北京健康寶根本是出了京就彈窗，明明沒有去中高風險區也彈窗，返京比出國還難；多名北京網友表示因此不敢出京，以免回不了家。

與此同時，81歲的知名「紅二代」陶思亮，5日下午在微信公眾號「天道合聖」發文爆料她被彈窗的離譜過程，引發全網關注熱傳。

陶思亮表示，她陪丈夫從北京搭高鐵直達湖州去參加活動，天天做核酸，一點不敢怠慢。但就在準備回京前發現彈窗了。原來「彈窗」就是在你的「北京健康寶」上貼一告示，「溫馨」地通知你：「根據相關流調，你可能與京外的疫情風險地區……有時空關聯，需進行風險排查」，「滿足七天內，無涉疫縣市旅居史可重新申請綠碼」。

她為此昨天和今天，無數次地填寫申訴表格，幾十次地打便民服務熱線，一直打到深夜還不甘心。「我一向是個有定力的人，但這次慌了，因為第一次嚐到了有家不能歸的茫然和無助。」

陶思亮質疑，湖州已經21天無新增病例，全域無風險區域，而北京（截止11月3號），有20個高風險地區，28個中風險地區，新增本土病例32人，這種情況下，「北京憑什麼只准出不准進？就像是有洪災的地方攔起大壩阻止並不存在的來水，從防疫科學上就說不過去。」

她查了進（返）北京的最新政策，發現來自高風險，中風險，低風險地區的政策竟然一個樣，「反正阻擋你七天沒商量」。如今，對他們這種在無疫情地區的人也一樣對待，更是匪夷所思。

陶思亮反問，這符合國家「精準防疫」的策略嗎？

陶思亮還指出，奇怪的是他們來自同一個社區，同乘一趟高鐵，結果她彈窗了，丈夫竟然沒事，這作何解釋？難道「大數據流調」還看碟下菜？還是說，其中另有玄機？否則只能說明這個「大數據流調」不專業，太粗糙，太隨機，所謂的「時空關聯」太過魔幻。

更離譜的是，陶思亮表示，她的丈夫並沒有彈窗，想讓他先回北京，但幾次購票失敗，攜程回復是「抱歉。新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作要求，您暫不可購買前往該地的車票。」

陶思亮抱怨後寫道：「像打了霜的茄子，這兩天蔫頭耷腦的。但轉而想想那些被阻隔在高速路上的卡車司機，那些住在簡陋工棚的打工者，那些JINGMO（靜默）了數月的大大小小的市鎮鄉村，還有某知名大廠那些徒步回家的工人……我在這座江南小城等一等又有何怨呢！」