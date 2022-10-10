持續清零？人民日報強調「躺平」沒出路 堅持即是勝利

內蒙古呼和浩特市，市民正進行全員核酸檢測。（中新社）

就在中共20大 召開前夕，中國官媒《人民日報》十日發文，強調「躺平沒有出路，堅持就是勝利」，呼籲增強對當前疫情 防控政策的信心和耐心。這顯示，中共20大後「清零」政策仍將持續。

《人民日報》10月10日發表署名為「仲音」的評論文章稱，中國疫情仍然呈現出「點多、面廣」的特點，持續面臨著境外疫情輸入和本土疫情傳播的風險，發生多地聚集性疫情風險依然存在。病毒持續變異，傳播力和致病力並未減弱，對老年人和基礎病人群仍具較大威脅。

文章稱，Omicron變異株具有傳染性強、傳播速度快、隱匿性高等特點，無症狀和輕症感染者較多，導致一些早期的感染者不易被發現，確實給當前疫情防控增加了不少難度和挑戰，但這並不意味著做不到早發現、早報告、早隔離、早治療。

文章稱，必須繼續保持對疫情傳播的警惕，增強對中國疫情防控政策的信心和耐心，克服麻痺思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態，抓實抓細疫情防控各項工作。

文章最後寫道，疫情尚未遠去，大考仍在繼續。實踐深刻地啟示，「躺平」沒有出路，堅持就是勝利。只要保持戰略定力，堅定必勝信心，堅持科學精準、動態清零，慎終如始抓好疫情防控工作，一定能維護和鞏固來之不易的疫情防控成果，有力有效保障人民群眾生命健康和經濟社會發展。

中國「十一」黃金週後新冠疫情明顯升溫，31個省市10月以來均報告本土陽性個案，呈現「點多面廣」的態勢，各地紛紛加碼疫情防控措施。美國《華爾街日報》引述分析人士稱，人們希望中國防疫政策在中共20大後會告一段落的期待可能會落空，北京可能要等明年才會調整政策。