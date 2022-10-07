未遵接待未成年人規定 中國公安部勒令2699家旅館停業

中國公安部近期大力清查旅館「五必須」情況，並裁罰諸多旅館。圖為近期重慶市渝中區治安支隊民警檢查酒店「五必須」要求落實情況。（圖／取自重慶市公安局）

針對未成年人遭到侵害問題，中國官方近期繼續執行「五必須」新規定，只要是旅館 內發生了未成年人遭侵害事件，就會倒查旅館責任，7月以來已勒令停業旅館2,699家次。同時也倒查侵害未成年人案件328起，依法處罰旅館417家。

據澎湃新聞報導，中國公安 部6日公佈數據表示，2022年暑期以來，各地治安部門結合中小學生出行住宿集中的特點，加大工作力度，檢查旅館184.6萬家次，其中旅館登記報備未成年人入住725萬餘人次，核查未成年人入住可疑情況6.4萬次。查處旅館2.3萬餘家次，説明找回離家出走等情況未成年人1,889名，預防在旅館發生侵害未成年人案事件849起。

官方指出，7月以來，各地治安部門依據「五必須」落實情況檢查旅館184.6萬家次，責令限期整改、給予警告2萬餘家次，責令停業整頓2,699家次。此外，各地還加強「一案雙查」，對於在旅館發生侵害未成年人刑事案件的，倒查涉案經營者和相關人員主體責任，7月以來，公安機關倒查侵害未成年人案件328起，依法處罰旅館417家。

報導稱，2021年6月中國公安部根據「未成年人保護法」等法律法規，對旅館經營者接待未成年人入住提出「五必須」規定，包含：必須查驗入住未成年人身份；必須詢問未成年人父母或者其他監護人的聯繫方式；必須詢問同住人員身份關係等情況；必須加強安全巡查和訪客管理，預防針對未成年人的不法侵害；必須立即向公安機關報告可疑情況等。