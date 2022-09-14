疫後首度出關 習近平14日下午抵哈薩克進行國事訪問

中國國家主席習近平14日乘專機抵哈薩克進行國事訪問。圖為習近平（右）2月5日在北京人民大會堂會見出席北京2022年冬奧會開幕式的哈薩克總統托卡耶夫。（圖／哈薩克總統新聞辦公室）

14日下午，中國國家主席習近平 乘專機抵達哈薩克首都努爾蘇丹納扎爾巴耶夫國際機場，開始對哈薩克斯坦 進行國事訪問。此行也是習近平在疫情之後首度出關。

在習近平出訪前夕的13日，習近平在《哈薩克真理報》發表題為《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》的署名文章。內容提及今年是中哈建交30週年，並細數三十年來中哈之間合作成果，包括推進能源、汽車等產業投資合作，打造橫貫歐亞、便捷高效的陸海多式聯運「大動脈（指交通路網）」，哈薩克還設有五所孔子學院等文化各領域交流情況。未來要持續與哈薩克持續發展睦鄰友好、不斷深化互利合作、堅定捍衛共同安全、全面加強國際協作等，譬如繼續做共建「一帶一路 」的先行者等。

哈薩克是中國在中亞地區的重要合作夥伴，盛產礦產、金屬和能源資源，也是中歐之間重要的交通中轉樞紐。2013年，習近平在哈薩克一所大學發表演說，稱哈薩克斯坦是古絲綢之路所經之處，中哈兩國關係唇亡齒寒，提出要共同建設「絲綢之路經濟帶」，即「一帶一路」。

據中國外交部此前釋出的訊息，習近平將於14日至16日對哈薩克及烏茲別克斯坦進行國事訪問、會見兩國總統，並出席在烏茲別克斯坦古城撒馬爾罕舉行的上海合作組織峰會（SCO）。