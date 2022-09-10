我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印太經濟架構14國部長會議 美與盟國敲定談判目標

美網／終結地主希望 阿爾卡拉斯將與魯德爭冠與球王

中國宣布「探月工程4期」 將建國際月球科研站

記者廖士鋒／即時報導
中國官方宣布探月工程第四期已獲批，圖為2020年11月24日在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，該探測器為三期的最後一項工程。（新華社）
中國官方宣布探月工程第四期已獲批，圖為2020年11月24日在文昌航天發射場，用長征五號遙五運載火箭成功發射探月工程嫦娥五號探測器，該探測器為三期的最後一項工程。（新華社）

中國探月工程三期進行完後，目前第四期工程傳出已經獲得官方批覆，未來將會在月球上面建立國際科研站。

央視新聞10日引述中國國家航天局探月與航天工程中心主任劉繼忠指出，探月工程四期任務已獲官方批覆，目前進展順利。劉強調，嫦娥六號產品基本上已經生產完畢，探月工程四期目前進展順利，嫦娥七號正在研製中，後續將對月球南極進行探測，還將建立國際月球科研站的基本型。

根據中國航天局計畫，對月球南極的探索將由嫦娥六號和七號來完成，而嫦娥八號則將進行一些關鍵技術的月面試驗，為建設月球科研基地做一些前期探索。對於未來會針對月球背面採樣，劉繼忠稱，「考慮到為了我們對月球能有更好的認知，結合嫦娥四號第一次到月背，因此我們經過前期的工程師、科學家論證，我們也考慮到月球的背面採樣返回，那這個樣品也是更加的珍貴」。

而背面採樣將會面臨通信難題，中國探月工程三期總設計師胡浩指出，在月球背面無法實現電波傳輸，需要借助中繼衛星，這意味著資訊傳輸要「拐個彎」才能到達地球，傳輸環節增加，可能會導致一定誤差。另外，嫦娥五號約48小時的「挖土」、「打包」過程中，月地通信始終暢通，地面可以即時監測探測器情況，這在月球背面難以實現，中繼衛星不可能始終位於上方將資訊傳回，地面科研人員無法每時每刻掌握嫦娥六號的執行情況，這些都可能給任務帶來風險。

據了解，中國探月工程的國產化率已經逐步上升，嫦娥一號任務的國產化率超80%，但進口器件所占經費也超80%；嫦娥五號任務中，國產化率達95%以上，引進器件所占經費大幅下降，約20%左右。而探月工程的中長程目標，是2030年實現載人登月任務，目前正在積極研製新一代載人火箭。

此前中國官方9日宣布嫦娥五號探測器在月球上發現一種呈柱狀晶體的磷酸鹽礦物，將其命名為「嫦娥石」，該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國也成為世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

嫦娥五號 面試

上一則

毛澤東逝世46周年 滿屏皆英女王 中網友為毛爺爺叫屈

延伸閱讀

中秋節前 中國宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

中秋節前 中國宣布發現月球新礦物「嫦娥石」
NASA3日再試射阿提米絲1號 預計2025年登陸月球

NASA3日再試射阿提米絲1號 預計2025年登陸月球
阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日

阿提米絲1號引擎出問題取消發射 下次發射機會在9月2日
新聞眼／阿提米絲計畫 重返月球、前往火星

新聞眼／阿提米絲計畫 重返月球、前往火星

熱門新聞

張男與妻子口角憤而殺害，將遺體埋在後院。(取材自半島都市報／受訪者供圖)

殺妻埋後院 狠夫蓋樓重壓15年 對外謊稱妻私奔

2022-09-03 16:41
上海地鐵女乘客只穿著內衣的影片在網上流傳。（取材自微博）

上海地鐵驚現內衣女劈叉擺拍 沒戴口罩露屁股 3人被行拘

2022-09-02 19:19
成都一名獨居老人生前存了不少錢財，過世後，村委的工作人員清理遺物。（視頻截圖）

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

2022-09-07 11:00
凱爾收到的相簿中，包括20多張疑為日軍在中國屠殺百姓的照片。相簿上標註了上海。(凱爾提供)

日軍屠殺中國人新照現世 血腥相簿藏「千刀萬剮」暴行

2022-09-01 23:03
黃竣鋒驚傳8月29日在深圳餐廳遭砍3刀，他身材健美，曾獲「亞洲先生競選」季軍。（取材自微博）

「追龍」男星黃竣鋒深圳遭砍 臉皮整片掉下恐毀容

2022-09-04 10:17

圖輯╱徒手挖、擔架抬 四川地震已46人遇難

2022-09-05 11:50

超人氣

更多 >
好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎

好市多秋季食品上架 這5類最受歡迎
英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世

英國女王駕崩前兩天出現癥兆？醫師：顯示已不久於人世
驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻

驚嚇 北加中半島一女子當街被斬首 到場警員嚇傻
存退休老本 最怕這6件事來亂

存退休老本 最怕這6件事來亂
快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事

快看世界／拍下英女王最後一次露面 攝影師憶背後故事