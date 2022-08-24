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解放軍26、27日台海實彈射擊訓練 地點選在福建莆田

記者林則宏／即時報導
紅點處為中國明後天進行實彈射擊訓練的地點。（取材自百度地圖）
紅點處為中國明後天進行實彈射擊訓練的地點。（取材自百度地圖）

中國解放軍近期持續在台灣周邊進行各項軍事訓練。福建莆田海事局24日晚間發布航行警告，8月26、27日6時至21時，福建福清市沙埔鎮目魚島附近海域、莆田市南日鎮東月嶼附近海域將開展實彈射擊訓練，禁止一切船舶進入。

解放軍南部戰區微信公眾號25日則發布消息稱，南部戰區海軍航空兵近日組織數十架各型戰機晝夜出動，在南海某空域展開空對空飛彈實射訓練，先後發射飛彈數十枚，「較好地檢驗了武器裝備性能和部隊訓練水平，部隊核心作戰能力進一步提升」。

環球時報前總編輯胡錫進24日發文稱，近日，美國一州長和日本國會議員先後訪台，「搞得很熱鬧，中國大陸防不勝防」。但他指出，這些都只是表層。中國想要和平統一，台當局在美國支持下想「和平獨立」，那麽聽誰的？聽實力的。

胡錫進表示，中國要和平統一，不可能只靠惠台吸引，必須要有武力統一的充足實力和在必要時候使用武力的決心，惠台才會有作用。「只有台當局相信美國保護不了他們了，他們才有可能收斂『謀獨』路線，就統一問題與大陸相向而行」。

他強調，台海問題根本上是中美博弈，中國一旦對台動武，美國是否出兵是個懸念。中國是把美國出兵作為解放台灣時的假想現實認真準備。未來的情況將是：解放軍準備得越充分，美軍實際前來參戰的可能性就越小。

解放軍南部戰區近日進行空對空飛彈實射，圖為空軍飛彈發射瞬間畫面。（取材自解放軍南...
解放軍南部戰區近日進行空對空飛彈實射，圖為空軍飛彈發射瞬間畫面。（取材自解放軍南部戰區微信公眾號）
福建莆田海事局公告26、27日大陸將進行實彈射擊訓練的禁航範圍。（取自《福建海事...
福建莆田海事局公告26、27日大陸將進行實彈射擊訓練的禁航範圍。（取自《福建海事》微信公眾號）

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