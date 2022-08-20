中專家：新冠肺炎將在合適時候回歸「乙類傳染病」管理

75歲的李蘭娟是中國傳染病領域的權威之一，她如今表示相信新冠肺炎會從甲類傳染病降為乙類傳染病管理，引起巨大關注。（新華社）

中國新冠疫情 一直被官方視為「甲類傳染病」管理，如今有專家指出，今後當它「不造成嚴重損害」的時候，相信以後慢慢地會回歸到「乙類傳染病」管理。

中國傳染病學家、中國工程院院士李蘭娟近日接受中媒「極目新聞」訪問時表示，新冠並不是甲類傳染病，而是乙類傳染病，只是按照甲類傳染病管理。「今後當它不造成嚴重損害的時候，以後慢慢地，我相信也會回歸到乙類傳染病管理」。至於如何回歸乙類管理？據第一財經報導，李蘭娟指出，需要專家全面評估，結合病毒對人類健康的危害，病毒未來發展趨勢，以及病毒對人類經濟生活造成的影響等綜合分析。

而據「虹新聞」報導，李蘭娟認為，新冠病毒也在不斷變異，第一代新冠病毒致病率很強，到第二代還是有致病率，但是減少了，到現在外面可能這一代傳播速度還是蠻快，但致病性明顯減弱，這也是它適應社會環境變化結果，也是與社會共存下來的一個改變。這個病毒能適應社會，很快傳染，「但致病率不強，大量都是無症狀感染者、少量輕症，重症為重症幾乎很少很少，所以這樣我們也就不太恐慌它」。

按照中國「傳染病防治法」規定，傳染病被分為甲、乙、丙三類。其中甲類傳染病僅有霍亂和鼠疫；乙類包括傳染性非典型肺炎、愛滋病、病毒性肝炎、脊髓灰質炎、人感染高致病性禽流感 、麻疹、流行性出血熱、狂犬病等25種；丙類包括流行性感冒、流行性腮腺炎、風疹、急性出血性結膜炎、麻風病、流行性和地方性斑疹傷寒、黑熱病、包蟲病等10種。

上述法律規定，乙類傳染病中傳染性非典型肺炎、炭疽中的肺炭疽和人感染高致病性禽流感，採取本法所稱甲類傳染病的預防、控制措施。患甲類傳染病、炭疽死亡的，應當將屍體立即進行衛生處理，就近火化。