我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「七寶奇謀」電影靈感來源 三百多年前船難殘骸尋獲

歌星奧莉薇亞紐頓強去世 享年73歲

上海進入常態化防控階段 持續優化「五項機制」

特派記者林宸誼／上海即時報導
上海一名乘客在登上公車時，按規定使用手機掃描公車「場所碼」。新華社
上海一名乘客在登上公車時，按規定使用手機掃描公車「場所碼」。新華社

上海7日高、中、低風險區域實現清零，進入常態化防控階段，上海市長龔正8日表示，下一步，上海要更加高效地統籌好疫情防控和經濟社會發展，切實鞏固好來之不易的疫情防控成果，持續優化「五項機制」

龔正在「中國這十年」主題新聞發布會指出，一是完善以核酸篩查、「場所碼」和「數字哨兵」為主的便捷靈敏早發現機制，進一步強化檢測哨、監測哨等「多哨聯動」，切實提高監測預警的靈敏性。

二是完善以「2+4+24」機制為主的快速高效應急處突機制，進一步落實好「屬地負責制」和「首接負責制」，強化「三公一大」協同，爭分奪秒做好管控、檢測、流調、轉運、隔離、收治等工作。

三是完善以風險區域防控為主的動態調整管控機制，嚴格按照國家第九版防控方案要求，科學劃定中高風險地區，既不盲目擴大，也不隨意縮小，壓實風險區域管控措施。

四是完善以堅持「新三件」「老三件」為主的自我健康管理機制。「新三件」，即定期測核酸、主動掃場所碼、儘早接種疫苗；「老三件」，即戴口罩、保持社交距離、做好個人衛生。進一步築牢個人防護、疫苗接種「兩個屏障」。

五是完善以定點醫院、方艙醫院、隔離用房、核酸檢測點等四個資源為主的資源儲備機制，堅持平戰結合、梯次啟用，全力提升資源儲備能力和水平。

龔正寶是，透過這五大機制，可以努力實現早發現、快處置，實現「四早五最」，在最低層級、最小範圍、用最短時間、相對最小的成本解決最大的關鍵問題，取得最佳綜合效應。

檢測 疫情 疫苗

上一則

北京會宣布新的軍演嗎？ 中外交部回應

延伸閱讀

百度創辦人：自動駕駛 集度領先特斯拉一代

百度創辦人：自動駕駛 集度領先特斯拉一代
山西小伙立夏在上海隔離、立秋換到三亞 讓他學會一事

山西小伙立夏在上海隔離、立秋換到三亞 讓他學會一事
觀察站／柯文哲致詞硬起來 論壇變選戰擂台

觀察站／柯文哲致詞硬起來 論壇變選戰擂台
雙城論壇 柯文哲指共機擾台傷感情

雙城論壇 柯文哲指共機擾台傷感情

熱門新聞

(取自央視)

解放軍軍演首日 東部戰區：導彈全部命中目標

2022-08-04 03:20
東部戰區披露影片，宣示「嚴陣以待聽令而戰」、「埋葬一切來犯之敵」。(視頻截圖)

解放軍「誓葬來犯之敵」長型神祕飛彈為何打馬賽克?

2022-08-02 02:30
瑯琊病毒在山東、河南已經發現35例感染個案。（美聯社）

中國爆新病毒「瑯琊」山東、河南已35個案 由動物傳人

2022-08-07 03:40
中國外交部5日傍晚宣布對裴洛西訪台採取對美反制措施。（圖／取自大陸外交部官網）

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

2022-08-05 09:36
解放軍遠程火箭炮近年技術有所突破，提高射程與精度，圖為解放軍4日對台灣周邊進行的遠火射擊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

2022-08-06 11:18
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，中媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

2022-08-06 22:00

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」
華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動