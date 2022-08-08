上海進入常態化防控階段 持續優化「五項機制」

上海一名乘客在登上公車時，按規定使用手機掃描公車「場所碼」。新華社

上海7日高、中、低風險區域實現清零，進入常態化防控階段，上海市長龔正8日表示，下一步，上海要更加高效地統籌好疫情 防控和經濟社會發展，切實鞏固好來之不易的疫情防控成果，持續優化「五項機制」

龔正在「中國這十年」主題新聞發布會指出，一是完善以核酸篩查、「場所碼」和「數字哨兵」為主的便捷靈敏早發現機制，進一步強化檢測 哨、監測哨等「多哨聯動」，切實提高監測預警的靈敏性。

二是完善以「2+4+24」機制為主的快速高效應急處突機制，進一步落實好「屬地負責制」和「首接負責制」，強化「三公一大」協同，爭分奪秒做好管控、檢測、流調、轉運、隔離、收治等工作。

三是完善以風險區域防控為主的動態調整管控機制，嚴格按照國家第九版防控方案要求，科學劃定中高風險地區，既不盲目擴大，也不隨意縮小，壓實風險區域管控措施。

四是完善以堅持「新三件」「老三件」為主的自我健康管理機制。「新三件」，即定期測核酸、主動掃場所碼、儘早接種疫苗 ；「老三件」，即戴口罩、保持社交距離、做好個人衛生。進一步築牢個人防護、疫苗接種「兩個屏障」。

五是完善以定點醫院、方艙醫院、隔離用房、核酸檢測點等四個資源為主的資源儲備機制，堅持平戰結合、梯次啟用，全力提升資源儲備能力和水平。

龔正寶是，透過這五大機制，可以努力實現早發現、快處置，實現「四早五最」，在最低層級、最小範圍、用最短時間、相對最小的成本解決最大的關鍵問題，取得最佳綜合效應。