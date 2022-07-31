中火箭殘骸劃過夜空「像流星」 NASA批沒分享軌道訊息

馬來西亞民眾31日凌晨，在夜空中看到長征五號B遙三運載火箭末級殘骸劃過夜空。（取材自推特）

7月24日搭載中國問天實驗艙的長征五號 B遙三運載火箭末級殘骸，於31日凌晨墜落馬來西亞婆羅洲海域。有馬來西亞網友拍到殘骸畫面，美國太空 總署（NASA）則指責中國沒有分享具體的軌道訊息。

中新社報導，中國載人航太 工程辦公室消息，經監測分析，7月31日0時55分左右，長征五號B遙三運載火箭末級殘骸已再入大氣層，落區位於東經119.0°，北緯9.1°周邊海域，絕大部分器件在再入大氣層過程中燒蝕銷毀。

長征五號B遙三運載火箭是在24日，搭載問天實驗艙於海文昌航太發射場發射。其末級殘骸有部分穿越大氣層墜落在婆羅洲與菲律賓間的蘇祿海。

報導稱，自發射以來，中國載人航太工程辦公室已多次發佈長征五號B遙三運載火箭末級殘骸軌道參數。

不過，美國國家航空暨太空總署署長尼爾森發文砲轟北京沒有分享具體的軌道訊息，日前還在一份聲明中譴責了中國。他指責，中國在處理太空垃圾方面未達到負責任的標準。

婆羅洲上的馬來西亞砂勞越民眾隨後在網上分享火箭殘骸越過上空的畫面，影片顯示閃閃發亮的光點劃過夜空，許多民眾起先還以為是流星雨或慧星。