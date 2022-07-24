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問天實驗艙與天和核心艙成功對接 中國太空站成型

記者陳言喬／即時報導
中國問天實驗艙發射13個小時後，25日凌晨3時許在軌與天和核心艙成功對接。（央視截圖）
中國問天實驗艙發射13個小時後，25日凌晨3時許在軌與天和核心艙成功對接。（央視截圖）

中國問天實驗艙24日下午成功發射入軌後，順利完成狀態設置，並於北京時間7月25日3時13分，成功對接於天和核心艙前向埠，整個交會對接過程歷時約13小時。 　　

新華社報導，這是中國兩個20噸級航天器首次在軌實現交會對接，也是中國太空站有太空人在軌駐留期間首次進行空間交會對接。按任務計劃，神舟十四號太空人乘組隨後將進入問天實驗艙。

7月24日14時22分，長征五號B遙三運載火箭搭載問天實驗艙，在海南文昌航太發射場成功發射。此次發射的問天實驗艙是中國太空站第二個艙段，也是首個科學實驗艙。 　　

問天實驗艙由工作艙、氣閘艙和資源艙組成，起飛重量約23噸，主要用於支持太空人駐留、出艙活動和開展空間科學實驗，同時可作為天和核心艙的備份，對太空站進行管理。

問天實驗艙則是當今世界最大的單體載人航天器，高度有六層樓高，重量相當於十多輛小汽車。實驗艙裝載了八個實驗機櫃和22個艙外載荷適配器，相當於把一個大型科學實驗室搬到了太空。此外，艙內還設有三個睡眠區和一個衛生區。屆時，中國太空站的「床位」數將達到六個，後續兩個乘組的六名太空人可實現「滿客入住」。

央視報導，「問天」之後，「夢天」也將很快起飛。至於多久能夠啟動，長征五號B運載火箭總設計師李東表示，大約20多天，那個時候再來一起為中國太空站喝彩。

太空人 天和核心艙 長征五號

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