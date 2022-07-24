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中國出生人口數 出現「斷崖式下降」

記者賴錦宏／綜合報導
圖為一名載著小孩的北京市民。(美聯社)
圖為一名載著小孩的北京市民。(美聯社)

中國人口紅利消退，已有29個省分公布2021年的出生人口數據。其中，山東出生人口比四年前（2017年）驟降57.1%最多，其次是安徽下滑47.6%，中國多省分去年出生人口創下數十年來新低，呈現「斷崖式下降」，面臨嚴重的人口危機。

第一財經，目前已發布2021年出生人口數據的29省分中，出生人口最多的十個省分是廣東、河南、山東、四川、河北、安徽、廣西、江蘇、湖南和貴州。其中，僅有廣東一省出生人口超過100萬人，達到118萬人最多，連續四年位居第一，前六個省分出生人口超過50萬。

然而，中國多個省分2021年出生人口創下數十年來的新低。湖南出生人口為近60年來首次低於50萬人；人口大省河南的出生人口自1978年以來首次低於80萬人；江西出生人口自50年代以來首次低於40萬人。

去年9月，安徽省政府網在「安徽省人口與計劃生育條例」的說明中提到，安徽省出生人口連續四年減少，人口形勢極為嚴峻。

據安徽省人口數據庫統計，2017年至2021年，安徽省出生人口分別為98.4萬、86.5萬、76.6萬、64.5萬和53萬，年增長率為負12.1%、負11.4%、負15.8%和負17.8%，出現「斷崖式下降」趨勢。

中國多省分也出現類似的趨勢，和2017年相比，山東出生人口下降57.1%；河南下降43.4%；湖南下降47.9%；江西下降40.6%。

中國國家衛健委發布「2021年衛生健康事業發展統計公報」顯示，2021年中國出生人口1,062萬人，其中二孩占比為41.4%，三孩及以上占比為14.5%。對比2020年，中國出生人口下降約138萬人。

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，中國人口總量增加的動力缺乏。出生人口持續下降，有多方面因素，首先就是育齡婦女數量減少，尤其是有資格當媽媽的人在逐漸減少。同時，婚育年齡推遲、婚育成本上升導致出生意願下降。新冠疫情的影響也十分明顯。

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