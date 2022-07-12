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上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？

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上海10歲童做核酸持刀鬧場…家教差？防疫受刺激？

中央社台北12日電
上海市一名10歲男童持菜刀（左圖圈起處）大鬧PCR現場，還向工作人員大罵（右圖）。翻攝每日熱點網站
上海市一名10歲男童持菜刀（左圖圈起處）大鬧PCR現場，還向工作人員大罵（右圖）。翻攝每日熱點網站

上海一名10歲男童日前騎電動平衡車欲做核酸檢測遭拒後持菜刀赴現場大鬧，引起注意。輿論批評家庭教育偏差，但有網友質疑是否上海先前嚴格封城，某些防疫人員作為凶惡，造成上行下效。

影片來源：YouTube

綜合香港01及多家中國媒體報導，上海一名年約10歲的男童9日騎電動平衡車做核酸檢測，防疫人員見狀勸阻不聽後拒絕為他採樣，未料男童跑回家拿走菜刀，返回與在場人士發生爭執。

根據網路影片，這名男童站在電動平衡車上，手持菜刀一直叫嚷，背景聲傳出一女性聲音說「好了好了，不要吵了」；隨後男童被2名身穿防護服的人員壓下拿走刀，男童情緒激動開始尖叫，並揚言「我今天必須砍死你，沒有人能阻止我！我必須砍死他、我必須砍死他」。

隨後男童站起身，指着面前防疫人員破口大罵，一名疑似是家屬的男子則在旁拉着男童左手；男童扯下自己的口罩後，再揮拳打向一名迎面走來的白衣男子，並叫喊「我砍死你，我砍死你」。

男童隨即被壓在地上，並向着白衣男子叫道「我就打你，這社會都是垃圾人」。

過程中疑似為男童爺爺和奶奶勸工作人員不要再刺激男童了。最後，男童由家人陪同回家，現場無人員受傷。這起事件還驚動當地警方約談家長，責成加強監護。

男童大鬧核檢場所影片在網路上熱傳，大批網友留言批評，「指家庭教育大有問題，全家的寵溺毀了孩子」、「如果有病真的早點治療，歇斯底里的太狂躁了」、「在學校也會欺負同學和老師吧？」、也有網友表示「今天的放縱就是給明天培養一個禍害，需要重視少年的教育問題」。

但也有網友表示，這個事件位於上海，是否有更深層的原因，上海剛經歷過嚴苛的封城，身心可能都受到了刺激。例如防疫期間某些防疫人員是不是很兇惡？是不是成為了孩子眼中的惡人？哪裡出現了問題，需要找出來，可能不是孩子單方面的問題。

防疫 教育 檢測

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