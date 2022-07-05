廣西桂林「官方版」拐賣兒童事件 相關官員被停職

廣西桂林全州縣屬偏遠窮困縣，早年超生兒童被政府「社會調劑」，也被稱為「官方版」的拐賣兒童行徑，圖為全州縣蕉江瑤族鄉大源村苦馬田的學童。（新華社資料照）

中國廣西桂林全州縣唐姓夫妻追究早年的「官方版」拐賣兒童事件，全州縣衛生健康局處理不當，5日晚衛健局局長、副局長等相關人員已被停職檢查。

新京報報導，7月5日，一份落款為全州縣衛生健康局的「全州縣衛生健康局關於唐某某、鄧某某信訪事項不予受理告知書」，在網上引起熱議。這份於今年7月1日出具的告知書顯示，20世紀90年代，廣西全州縣唐某某、鄧某某夫婦超生（第七孩）的孩子由全縣統一抱走進行「社會調劑」；如今，這對夫妻上訴要求追究這起「拐賣兒童事件」。

但全州縣衛生健康局回覆，經核實，不存在拐賣兒童的行為，當時被全縣統一進行「社會調劑」的超生孩子去向，沒留存任何紀錄。因此，對你們提出的信訪事項不予受理。

告知書指，當時為嚴格執行控制人口數量，提高人口素質的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行「社會調劑」，是縣委、縣政府根據當時區、市計劃生育 工作會議部署要求和全縣嚴峻的計劃生育工作形勢需要作出的決定。

該告知書並未明確解釋其提到的「社會調劑」的具體情況，以及相關做法在法律或政策上的直接依據。

5日晚，桂林市政府新聞辦公室通報，市政府等相關部門組成的聯合工作組到全州縣進行調查，對漠視群眾訴求、行政不作為的縣衛健局局長和分管副局長等相關人員停職檢查。通報指，工作組將深入調查了解有關情況，切實維護信訪人合法權益。

新京報稱，即便該事件因為計劃生育產生，孩子也不可能憑空消失，總要有個下落。將父母和孩子分開，何等殘酷殘忍，作為負責這件事項的地方政府部門，更需及時糾錯，無論如何都要幫助唐月英、鄧振生夫婦找回親生孩子。