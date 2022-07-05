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廣西桂林「官方版」拐賣兒童事件 相關官員被停職

記者陳言喬／即時報導
廣西桂林全州縣屬偏遠窮困縣，早年超生兒童被政府「社會調劑」，也被稱為「官方版」的拐賣兒童行徑，圖為全州縣蕉江瑤族鄉大源村苦馬田的學童。（新華社資料照）
廣西桂林全州縣屬偏遠窮困縣，早年超生兒童被政府「社會調劑」，也被稱為「官方版」的拐賣兒童行徑，圖為全州縣蕉江瑤族鄉大源村苦馬田的學童。（新華社資料照）

中國廣西桂林全州縣唐姓夫妻追究早年的「官方版」拐賣兒童事件，全州縣衛生健康局處理不當，5日晚衛健局局長、副局長等相關人員已被停職檢查。

新京報報導，7月5日，一份落款為全州縣衛生健康局的「全州縣衛生健康局關於唐某某、鄧某某信訪事項不予受理告知書」，在網上引起熱議。這份於今年7月1日出具的告知書顯示，20世紀90年代，廣西全州縣唐某某、鄧某某夫婦超生（第七孩）的孩子由全縣統一抱走進行「社會調劑」；如今，這對夫妻上訴要求追究這起「拐賣兒童事件」。

但全州縣衛生健康局回覆，經核實，不存在拐賣兒童的行為，當時被全縣統一進行「社會調劑」的超生孩子去向，沒留存任何紀錄。因此，對你們提出的信訪事項不予受理。

告知書指，當時為嚴格執行控制人口數量，提高人口素質的政策，對違反計生法律法規和政策規定強行超生的子女中選擇一個進行「社會調劑」，是縣委、縣政府根據當時區、市計劃生育工作會議部署要求和全縣嚴峻的計劃生育工作形勢需要作出的決定。　　

該告知書並未明確解釋其提到的「社會調劑」的具體情況，以及相關做法在法律或政策上的直接依據。

5日晚，桂林市政府新聞辦公室通報，市政府等相關部門組成的聯合工作組到全州縣進行調查，對漠視群眾訴求、行政不作為的縣衛健局局長和分管副局長等相關人員停職檢查。通報指，工作組將深入調查了解有關情況，切實維護信訪人合法權益。

新京報稱，即便該事件因為計劃生育產生，孩子也不可能憑空消失，總要有個下落。將父母和孩子分開，何等殘酷殘忍，作為負責這件事項的地方政府部門，更需及時糾錯，無論如何都要幫助唐月英、鄧振生夫婦找回親生孩子。

計劃生育

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