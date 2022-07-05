拐賣人口成了官方「社會調劑」 廣西警方立案調查

廣西全州的公文稱，「當時被全縣統一進行社會調劑的超生孩子去向，沒留存任何記錄。因此，我局對你們提出的信訪事項不予受理。」（新京報）

7月5日中午，廣西桂林全州安和派出所工作人員表示，《全州縣公安 局轉交信訪事項告知書》中提到的案件已立案，「畢竟已經過去很久了，我們要偵查，肯定要先調查取證。」該工作人員還表示，他不是這起案件的辦案民警，不太清楚具體立案案由，並稱「是上周接到上級公安機關反饋下來立案的」。

據新京報報導，全州縣委宣傳部一名工作人員則表示，正在核實該事件的具體情況，後續情況以官方通報為準。

7月5日，一份落款為全州縣衛生健康局的《全州縣衛生健康局關於唐某某、鄧某某信訪事項不予受理告知書》，在網上引起熱議。

這份於2022年7月1日出具的文件顯示，20世紀90年代，廣西全州縣唐某某、鄧某某夫婦超生（第七孩）的孩子由全縣統一抱走進行「社會調劑」。如今，這對夫妻上訴要求追究這起「拐賣兒童事件」。

全州縣衛生健康局稱，經核實，不存在拐賣兒童的行為，「當時被全縣統一進行社會調劑的超生孩子去向，沒留存任何記錄。因此，我局對你們提出的信訪事項不予受理。」

新京報還同時發表快評「超生被『調劑』的孩子不能下落不明」。觸動民眾神經的還是那句「經核實，你們超生的孩子由全縣統一抱走進行社會調劑」。任何人都清楚，孩子不是商品，不是可以任人安排的資源，而是一條鮮活的生命。 「調劑」一詞挑戰了人的常識，也踐踏了社會道德底線。在關乎個體生命這件事上，相關部門必須要慎重對待，絕不是一句「統一安排社會調劑」和「無任何記錄」就能夠草草了之的。

即便該事件因為計劃生育 產生，孩子也不可能憑空消失，總要有個下落。將父母和孩子分開，何等殘酷殘忍，作為負責這件事項的地方政府部門，更需及時糾錯，無論如何都要幫助唐月英、鄧振生夫婦找回親生孩子。

特別是在當下「全國打拐」的背景下，又有不少父母傾盡全力尋子的先例在前，父母鍥而不捨尋親，其中的苦和難非常人所能體會，而這一切都源自於父母對孩子的愛。親情和團圓是一個家庭的渴望，不能一句「無任何記錄」就打發了唐月英、鄧振生夫婦尋找孩子的請求。