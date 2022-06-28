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被提請清盤 恒大極力反對：不會影響公司重組計畫

記者賴錦宏／即時報導
被提請清盤，中國恒大集團極力反對。（取材自每日經濟新聞）
被提請清盤，中國恒大集團極力反對。（取材自每日經濟新聞）

陷入債務危機的恒大集團，上周五（6月24日）被太平洋島國薩摩亞註冊的公司Top Shine Global（佳盛環球），入稟香港高等法院高院呈請清盤。香港媒體披露，佳盛環球公司實益擁有人是香港選委、九龍社團聯會首席會長連浩民。恒大則稱，將極力反對清盤呈請，並預期不會影響公司重組計畫。

據香港01報導，登記地址在薩摩亞的Top Shine Global Limited of Intershore Consult (Samoa) Limited，以債權人身份向中國恒大集團提出清盤呈請。案件排期至今年8月31日，在香港高等法院聆訊。這是恒大陷入債務危機一年多以來，首次有公司正式入稟向恒大提出清盤。

第一財經報導，恒大也成為今年第三家被提請清盤的中國大陸房企，此前，另兩家中國房地產開發商大發地產和花樣年均被提請清盤。

中國恒大周二（28日）在香港交易所公告，Top Shine Global Limited of Intershore Consult（Samoa）Limited於2022年6月24日向香港特別行政區高等法院提出對恒大的清盤呈請，涉及恒大的財務義務金額為8.625億港元。按照公司的董事所知所信，呈請人是由連浩民代表。

恒大公告稱，將極力反對該呈請，並預期該呈請將不會影響公司的重組計畫或時間表。公司一直在積極與債權人溝通，推進境外債務重組工作，預期將於7月底前公佈境外債務重組初步方案。

香港01報導稱，根據中國恒大於2021年3月向港交所提交的須予披露交易及豁免關連交易通告，集團當時向17名投資者集資163.5億港元，投資集團旗下的房車寶。佳盛環球有限公司為投資者之一，投資額為7.5億港元。

據通告介紹，佳盛環球是一家薩摩亞註冊公司，主要從事投資控股，公司最終實益擁有人為連浩民。連浩民也是另一投資者凱尚國際有限公司（Triumph Roc International Limited）的投資方保證人，該公司同樣向房車寶投資7.5億港元。

凱尚國際是一家離岸公司，由一個開曼群島註冊基金全資擁有，連浩民為創始人的大聖資產管理有限公司，則為凱尚國際的基金經理。

連浩民證實自己持有佳盛環球，及曾投資中國恒大。他稱，由佳盛環球的財務總監處理入稟清盤事宜，有的資料都在網上及法庭找到，並以事件已進入法律程序為由，拒絕透露詳情，及是否曾透過恒大風險化解委員會協商。連浩民也拒透露凱尚國際投資恒大的詳情。

今年29歲的連浩民是大聖集團創始人、上市公司HKE Holdings執行董事兼主席，他也是東華三院總理，同時活躍於多個建制團體，身兼香港政協青年聯會執委會副主席、江蘇省青年聯合會委員、中華全國青年聯合會委員、九龍社團聯會榮譽會長等職務。

去年9月，連浩民參加香港選委會選舉，出戰第三界別下的基層社團分組，並自動當選。

恒大集團 投資 香港

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