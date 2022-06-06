中國經濟學者稱：一定要收復台灣 把台積電搶到手

中國國際經濟交流研究中心總經濟師陳文玲。（每日頭條）

近年全球掀起晶片荒，晶圓代工龍頭台積電 在國際上的地位越來越重要，中國經濟學家陳文玲日前在一場論壇上表示，「在美西方像制裁俄羅斯 一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，我們一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈 重構方面，一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。

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據中媒《觀察者網》報導，陳文玲目前擔任中國國際經濟交流研究中心總經濟師，她5月30日出席中國人民大學重陽金融研究院主辦的「中美論壇」時，針對中美關係發表觀點時稱，中國既要做好短期應對，更要做好長期的針對美國遏制打壓中國的戰略準備，

陳文玲呼籲，中國要在短期內積極地維護雙方的共同利益，和美國要展開各種有可能的合作，她建議說，「我們現在就應該及早進行謀劃和設計，沒有必要忌憚美國說我們什麼、西方說我們什麼；他們從來沒有拿我們說什麼當回事，而是認為哪些東西可以給他們帶來利益。」

陳文玲分析，現在最主要的幾項政策，一是在拉緊產業鏈、供應鏈的同時，確保產業鏈、供應鏈自主可控，為此需要梳理「讓對手充分忌憚、能夠給對手造成不可逆轉的損失和壓力的優勢；作為反制手段，盡可能地阻滯、遲滯對手切斷供應鏈、科技合作鏈、創新鏈的舉措。」

陳文玲指出，二是中國為了延長戰略機遇期，做了適度的挑戰和調整，但延長戰略機遇期不是唯一的目的，在戰略機遇期可能被打斷，或者中國建政70年、改革開放40年已經取得的成果有可能付諸東流的情況下，談不上延長；這種情況下，可以採取對對手最不利的形式進行報復性打擊。

陳文玲續指，三是在美西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，一定要收復台灣，特別是在進行產業鏈、供應鏈重構方面，「一定要把台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡」。她並警告說：「它們正加快向美國轉移，要在美國建立六個廠，我們絕對不能讓它轉移的目標全部實現。」

陳文玲說，四是要公開合理地盡一切所能地對俄羅斯進行支援，比如，最近中俄聯合空演等，她表示：「還可以在貿易方面做得更多一些，使中俄通過『一帶一路』和普亭提出的歐亞大聯盟對接，形成我國（中國）的戰略縱深帶，形成絲綢之路經濟帶，形成能源安全帶，以作為今後一個重大的安全屏障。」

中國網友對此有眾多評論，有人留言：「台積電本來屬於中國嗎？什麼鬼話，那中國怎麼不自己生產芯片（晶片）？不喜歡嗎？」