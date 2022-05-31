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美參議員團訪台 國台辦：縱容支持台獨活動十分危險

記者黃雅慧／即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）
中國國台辦發言人朱鳳蓮。（取自人民網）

聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）30日率團訪台，蔡英文並於31日在總統府接見。對此，國台辦發言人朱鳳蓮於31日回應，美方縱容支持「台獨」分裂活動，十分危險！

朱鳳蓮表示，中方堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方往來和軍事勾連。美國會一些議員在台灣問題上屢屢採取嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報的錯誤行為，縱容支持「台獨」分裂活動，十分危險！

朱鳳蓮也提到，民進黨企圖拉攏外部反華勢力謀「獨」挑釁，注定失敗。

31日稍早，中國外交部發言人趙立堅對美方行為表示強烈不滿，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉，並呼籲美國應把總統拜登「四不一無意」的表態落到實處。

無獨有偶，在美議員訪台團落地同時，台灣官方30日晚間發布動態指，中國有30架共機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），數量為今年第2多。

據美國在台協會發布的新聞稿，譚美此行是印太訪問的其中一站，雙方將討論美台關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈等重大問題。事實上，去年6月台灣疫情仍嚴峻時，譚美曾率團訪台，並代表美國宣布捐贈默德納疫苗。

譚美 拜登 疫情

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