大學畢業生遭中國聯通取消錄取 只因年齡超過24歲

廣東聯通稱，目前河源聯通已經和涉事大學生進行溝通，消除誤會，按照相關約定，繼續履行協議。路透

中國廣東河源一名應屆畢業生，去年秋招曾與電信公司中國聯通河源分公司簽訂「三方協議」，最近卻被告知因年齡超過24歲需要解約。該名畢業生說，之前都經過背調審核，現在突然說本科應屆生不能超過24歲，「非常不能理解」。

每日經濟新聞報導，上述畢業生何同學反映，她出生於1998年2月，今年剛滿24歲，近日被告知因內部規定，年齡超過24歲需要解約。目前該分公司有6人因年齡問題被解約，失去應屆畢業生身分，也找不到工作。

她說：「去年秋天簽訂的就業 協議，近日突然被告知違反了本科應屆生超過24歲這個文件，要跟我解除三方協議，我們現在已經快畢業了，而且春招秋招全部結束了，很難再找到工作，還浪費了我們應屆生的身分。」

當何同學詢問聯通分公司是否有「違反24歲」文件時，對方稱這屬於內部資料，不給何同學看。

而當初簽訂三方協議時，並未規定違反方需要支付違約金，而另外一個合約寫的是人民幣5,000元。但對於何同學來說，這5,000元並不重要，「重要的是我們的應屆生身分被他們這樣弄沒了，而且我們是拒絕了其他公司的offer（入職機會），同意他們才簽約的三方。」

澎湃新聞報導，廣東聯通一名客服人員27日指出，為了加大科創人才引進，河源聯通公司經校園徵才與多位大學生簽訂三方協議。據了解，目前河源聯通已經和涉事大學生進行溝通，消除誤會。在遵從中國法規和契約的基礎上，按照相關約定，繼續履行協議。

廣東聯通官方27日中午也發布聲明表示，就昨日河源分公司「應屆生畢業因年齡問題被解約」一事在網路上引起相關討論，以及給相關同學造成的困擾表示誠摯的歉意，對社會的關注表示衷心感謝。

廣東聯通稱，會認真反省並改進徵才工作，規範招聘流程和條件，確保招聘工作公平、公正、公開。將認真履行中國央企責任，堅決貫徹中國聯通集團公司的「人才強企」戰略，加強對包括應屆大學畢業生在內的各類人才引進力度，推動公司高質量發展。

但這項消息已起發軒然大波，有網友表示：「國企這是什麼操作，能不能帶好頭？」還有網友批評：「絕對歧視 ，去勞動仲裁。」