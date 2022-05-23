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作家哈金：習近平是中華民族身上的腫瘤

中央社舊金山22日專電
華裔美籍作家哈金。（Dorothy Creco攝影提供/中央社）
華裔美籍作家哈金。（Dorothy Creco攝影提供/中央社）

華裔美籍作家哈金接受中央社專訪表示，中國國家主席習近平「想到就做、不考慮後果」的治理方式讓數億人跟著倒楣，「能力不足、野心太大的習近平是中華民族身上的腫瘤」。

以英文寫作的作家哈金對中共當權者的批評沒有保留，他說：「習近平缺少一種憂患意識，似乎什麼都不怕，但實際上習近平是害怕的。」

他認為，「習近平身邊的人說他想聽的話，出主意的人卻無需負責」。從「一帶一路」到「千年大計」等，在哈金看來「吹很響卻做不成」，對中國造成很大損失。

哈金提到海外傳言「習近平將被拉下台」，他樂見「習近平趕緊下台，兩岸和平的時間會長一些」。

本名金雪飛的哈金出身中國東北軍人家庭，到美國留學，1989年六四天安門事件之後決定留在美國。目前他定居美國東北部、在波士頓大學任教，他的小說創作獲國際大獎包括歐康納國際短篇小說獎、海明威文學獎和美國國家圖書獎等肯定。

哈金認為文學應該要反映現實生活，近年聚焦在政治與移民的主題。他的新書「放歌」（A Song Everlasting）6月將在台灣出版中譯本，這是他第一本脫離中國背景、直視美國的長篇小說。

故事寫一位在中國享有高知名度的歌唱家因得罪中國政府、到美國從頭開始。這位主人翁喜歡自由、願意犧牲自己，甚至降得很低到工地打工、賭場表演；他與妻子原先約定要在美國重聚，最後因為遠距離與人生目標不同而分道揚鑣。

「從頭開始、重活一次，對很多已經成功的人士來說，很可怕」，哈金近日在波士頓接受中央社記者視訊專訪表示，從本質上而言，自己為自己負責才是人生正常的狀態，但從強制壓迫文化中出身的人，會忘記什麼才是正常的生存狀態。

他說，移民帶來的孤獨感「使人靜下來，回到人的原始狀態，認真思考」、「跳出你原先的價值系統，重新組合你的人生價值系統」。他自身也經歷了這種他所謂「逐漸改變」的過程。

誠實寫作讓哈金的作品像是一座橋梁，英文世界的讀者能從他的文字看到中國社會的現況脈絡，而中文世界的讀者則能從他塑造的人物了解移民社區的多元面貌。

文學上的成就也讓66歲的哈金成為中國政府眼中的「危險人物」。他1980年代離開中國後，再也回不去，連父母生病時也不能回國。他向記者坦承心中有種隱隱的疼痛，但是必須接受這樣的生存狀態，「就像胳臂斷了一隻，得學著用另一隻」。

出版了9本長篇小說，寫作生涯他遭遇過一些「間接」阻撓，如「中共以不好的書評等打擊其不支持的作家」。面對未知的困難阻力，哈金分享他的座右銘是「跟著你的心走」並且「堅持下去、漫長累積」。

他自認幸運有個穩定的教職，與最好的作品打交道又能寫想寫的書，「寫作支持教書、教書支持寫作」。身為來自中國的作家、在美國以英文寫作、中文譯本在台灣出版，他心懷感謝，「非常喜歡台灣，希望有機會再次造訪」。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情這兩年多他陪伴照顧從肺癌康復的妻子，同時累積大量創作，他預告「放歌」之後下一本將問世的長篇小說「莫斯科回來的女人」，再次聚焦藝術與政治的衝突。

習近平 小說 移民

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