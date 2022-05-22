中國新增確診802例 北京病例首度超越上海

北京確診病例首度超過上海，北京將加大防控力度。自5月23日起，地鐵部分車站新增封站、部分出入口封閉或啟動查驗健康碼措施。圖為23日一早冷清的地鐵車廂。（中新社）

中國衛健委北京 時間23日通報22日新增本土174確診與628無症狀感染者病例，當中北京確診病例數首度超過上海。

通報稱，本土病例174例中，北京83例，上海55例，天津32例，四川2例，遼寧1例，福建1例），含56例由無症狀感染者轉為確診病例（上海30例，天津20例，北京3例，四川2例，遼寧1例）。這波疫情 以來，北京確診病例首度超過上海。

新增本土無症狀感染者628例中，上海503例，河南53例，四川29例，北京16例，天津15例等。

上海部分，5月22日0時至24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例55例和無症狀感染者503例，另新增1死亡病例，累計585人死亡。目前在院治療2736例（其中重型135例，危重型38例）。

上海疫情雖然持續下降，但多個地區仍傳出零星復陽案例，導致全區再次封控核酸檢測 。閔行區22日宣布，22日至24日，繼續由各街鎮（居村委）組織商超等公共場所穩步復業復市，同時有序、錯峰組織防範區居民外出在本街鎮範圍內活動。

5月25日至5月26日，閔行全區組織一輪全員核酸檢測，其間封控區、管控區、防範區分別嚴格落實「人不出戶」、「人不出社區」等管控措施。

5月27日至5月29日，繼續組織防範區居民外出活動，並視情擴大範圍。

5月30日至5月31日，全區再組織一輪全員核酸檢測，其間封控區、管控區、防範區分別嚴格落實「人不出戶」、「人不出社區」等管控措施。

6月1日以後，在嚴守不出現疫情規模性反彈底線的前提下，全面實施疫情防控常態化管理，逐步全面恢復正常生產生活秩序。

北京有緩步增加趨勢，北京5月22日新增83例本土確診病例和16例本土無症狀感染者。北京市官方22日表示，部分新增病例是因家庭聚會聚餐而引發。北京市籲請廣大市民居家辦公、居家休息，減少社會面人員流動，不聚餐不聚會。

官員稱，聚集性疫情和社會面零星散發病例，增加了北京疫情防控的不確定性和風險性，北京要進一步從嚴從緊加強社會面疫情防控工作，首都高校是疫情防控的重點部位，封閉管理要嚴格到位，要把防疫措施落實到每個人員、每個點位。