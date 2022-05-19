48天驗了23次 核酸檢測將成中國民眾的日常

最短48小時就要驗一次核酸，在未來一段時間將成為所有在中國生活者的日常。(新華社)

在上海工作的台灣人Lawrence統計，從4月1日到5月18日，48天內他就驗過23次核酸。從今年1月1日以來，更已經進行過41次核酸檢測 。儘管目前上海疫情 已逐步趨緩，但核酸檢測不僅不會隨之離去，還將成為包括Lawrence在內，所有在中國生活的人日常的一部分。

上海宣布將從22日起，逐漸恢復跨區公共交通運輸，但規定未來所有乘客若要搭乘地鐵 、公車等公共交通工具，都必需持有48小時核酸陰性證明才能搭乘。這意味著，即便在疫情過後，未來Lawrence若要像之前一樣，每天搭乘地鐵上班，每兩天就得驗一次核酸。

據央視新聞報導，針對近來中國民眾關切的核酸檢測問題，中國國家衛健委特別以問答形式予以解讀。

對於何以發生疫情的地區需要開展多輪核酸檢測？中國國家衛健委稱，這是因為Omicron變異株具有傳播更快、潛伏期更短、隱匿性更強的特點，必需「以快制快」，及時有效切斷病毒傳播鏈，才能用最小的成本實現最大的防控效果。

這份問答強調，在發生聚集性疫情時，特別是風險來源不明的情況下，要在規定的時間內完成劃定區域人口的核酸檢測。在人群篩查結束後，根據感染者檢出數量及其分布等情況，研判疫情防控風險，再決定是否需要進行下一輪的核酸檢測。

中國國家衛健委稱，只有盡快做到「應檢盡檢」，對感染者和密接「應轉盡轉」，及時發現傳染源、切斷傳播途徑，盡早控制疫情，才能減少核酸檢測輪次；如不能做到「應檢盡檢」和「應轉盡轉」，將不得不通過更多輪次核酸檢測來找出感染者。

至於沒有發生疫情的地區，為什麽也要開展「常態化核酸檢測」？中國國家衛健委解釋，這是因為Omicron變異株的特點，導致一些早期的感染者不易被發現。在疫情防控各項措施中，核酸檢測是迅速發現傳染源、鎖定管控目標，進而採取隔離等措施切斷傳播途徑的關鍵有效手段，在歷次成功處置聚集性疫情中發揮了重要的「利器」作用。

這份問答指出，在尚未發生疫情，但輸入風險較高的地區開展常態化核酸檢測，有利於提高疫情監測預警靈敏性，更早發現潛在風險。因此，各地可結合本地疫情防控需要，開展「常態化核酸檢測」工作。

中國國家衛健委表示，在常態化疫情防控時，在省會城市和人口千萬級城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，目的是方便民眾就近、就便進行核酸採樣。

目前中國多個城市和地區都已陸續探索實施「常態化核酸檢測」工作，要求市民最短48小時、最長7天進行一次核酸檢測。國家衛健委稱，中國國務院有關部門也正在抓緊研究，將進一步指導各地降低核酸檢測的成本和價格。