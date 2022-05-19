我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登選定印太經濟架構談判代表群 這位華裔女性入選

華女患罕見白血病 亟需幹細胞移植…盼亞裔測試伸援

48天驗了23次 核酸檢測將成中國民眾的日常

記者林則宏／即時報導
最短48小時就要驗一次核酸，在未來一段時間將成為所有在中國生活者的日常。(新華社)
最短48小時就要驗一次核酸，在未來一段時間將成為所有在中國生活者的日常。(新華社)

在上海工作的台灣人Lawrence統計，從4月1日到5月18日，48天內他就驗過23次核酸。從今年1月1日以來，更已經進行過41次核酸檢測。儘管目前上海疫情已逐步趨緩，但核酸檢測不僅不會隨之離去，還將成為包括Lawrence在內，所有在中國生活的人日常的一部分。

上海宣布將從22日起，逐漸恢復跨區公共交通運輸，但規定未來所有乘客若要搭乘地鐵、公車等公共交通工具，都必需持有48小時核酸陰性證明才能搭乘。這意味著，即便在疫情過後，未來Lawrence若要像之前一樣，每天搭乘地鐵上班，每兩天就得驗一次核酸。

據央視新聞報導，針對近來中國民眾關切的核酸檢測問題，中國國家衛健委特別以問答形式予以解讀。

對於何以發生疫情的地區需要開展多輪核酸檢測？中國國家衛健委稱，這是因為Omicron變異株具有傳播更快、潛伏期更短、隱匿性更強的特點，必需「以快制快」，及時有效切斷病毒傳播鏈，才能用最小的成本實現最大的防控效果。

這份問答強調，在發生聚集性疫情時，特別是風險來源不明的情況下，要在規定的時間內完成劃定區域人口的核酸檢測。在人群篩查結束後，根據感染者檢出數量及其分布等情況，研判疫情防控風險，再決定是否需要進行下一輪的核酸檢測。

中國國家衛健委稱，只有盡快做到「應檢盡檢」，對感染者和密接「應轉盡轉」，及時發現傳染源、切斷傳播途徑，盡早控制疫情，才能減少核酸檢測輪次；如不能做到「應檢盡檢」和「應轉盡轉」，將不得不通過更多輪次核酸檢測來找出感染者。

至於沒有發生疫情的地區，為什麽也要開展「常態化核酸檢測」？中國國家衛健委解釋，這是因為Omicron變異株的特點，導致一些早期的感染者不易被發現。在疫情防控各項措施中，核酸檢測是迅速發現傳染源、鎖定管控目標，進而採取隔離等措施切斷傳播途徑的關鍵有效手段，在歷次成功處置聚集性疫情中發揮了重要的「利器」作用。

這份問答指出，在尚未發生疫情，但輸入風險較高的地區開展常態化核酸檢測，有利於提高疫情監測預警靈敏性，更早發現潛在風險。因此，各地可結合本地疫情防控需要，開展「常態化核酸檢測」工作。

中國國家衛健委表示，在常態化疫情防控時，在省會城市和人口千萬級城市建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，目的是方便民眾就近、就便進行核酸採樣。

目前中國多個城市和地區都已陸續探索實施「常態化核酸檢測」工作，要求市民最短48小時、最長7天進行一次核酸檢測。國家衛健委稱，中國國務院有關部門也正在抓緊研究，將進一步指導各地降低核酸檢測的成本和價格。

隨著核酸檢測成為中國民眾的日常，各主要城市已開始建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」...
隨著核酸檢測成為中國民眾的日常，各主要城市已開始建立步行15分鐘的核酸「採樣圈」。圖為設在重慶江北觀音橋步行街的便民核酸採樣工作站。(香港中通社)

檢測 疫情 地鐵

上一則

手機倫敦被搶 3周現蹤深圳華強北…網：世界手機的盡頭

延伸閱讀

中國新興行業「核酸採樣員」 月薪2萬人民幣

中國新興行業「核酸採樣員」 月薪2萬人民幣
入境中國政策放寬 取消登機前7天核酸檢測

入境中國政策放寬 取消登機前7天核酸檢測
中國首個國產新冠口服藥 前5日內用藥效果較好

中國首個國產新冠口服藥 前5日內用藥效果較好
才剛宣布社會面清零 上海閔行區又封控

才剛宣布社會面清零 上海閔行區又封控

熱門新聞

中國東方航空MU5735航班今年3月21日墜毀廣西，機上132人全數罹難，華爾街日報17日引述知情人士報導，機上黑盒子飛行數據顯示，駕駛艙內有人蓄意讓飛機墜毀。新華社

東航墜機釀132死 華爾街日報：飛機遭人為墜機

2022-05-17 19:48
中國國家移民管理局局召開會議強調，從嚴限制中國公民非必要出境活動。（中新社）

中國從嚴限制公民入出境 網民炸鍋轟鎖國

2022-05-13 10:44
中國國家主席習近平。（美聯社）

英媒爆習近平罹患腦動脈瘤 消息已遭中國網管當局刪除

2022-05-16 07:32
C919大飛機在上海浦東機場試飛成功。(取材自微博)

中國國產C919大飛機交機 首航試飛成功

2022-05-14 01:36
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫出席活動時強調，當中國GDP總量是美國兩倍時，美國必須跟中國維護好關係。（中新社）

林毅夫：中國GDP遲早是美國2倍 美必須維護雙方關係

2022-05-14 18:10
俄羅斯總統普亭。美聯社

前中國駐烏克蘭大使：俄羅斯已輸了戰爭

2022-05-12 15:39

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場

特斯拉遭史坦普ESG指數除名 馬斯克痛批騙局一場
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案
4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝

4男聯手搶劫紐約地鐵乘務員 遭警通緝