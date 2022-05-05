湖南長沙自建房倒塌已26死 獲救者：敲管子敲了2天2夜

長沙自建房倒塌事件仍在持續搜救，救援人員目前救出10人，罹難人數則大幅上升至26人。（中新社）

中國湖南長沙自建房倒塌事件，目前已有26人罹難身亡、另有10人獲救。

綜合中國新聞網、新華社報導，湖南長沙居民自建房倒塌事故第六場新聞發布會釋出上述統計數據，而對於已發現的26名遇難者，當地政府正在加快核實身分資訊，做好善後工作。

目前距離4月29日自建房倒塌，已經過了六天，遇難人數在5月5日由5人大幅上升至26人。

5月3日凌晨4時許，第9名受困人員被救出，這名女性受困者在現場表示，自己「一直在敲管子，敲了兩天兩夜」。而救援人員對其安撫稱，「我們一直沒放棄過，一直在找」。5月4日晚間8時左右，救援人員在層層剝離倒塌房屋頂部樓板後，消防隊員帶領搜救犬在倒塌房屋現場東側位置進行搜救時，搜救犬突然發出警報，救援人員很快發現一名女性被困者。

此前官方數據指出，倒塌事件共有23人被困，另有39人失聯，依目前救出10人、罹難26人，表示尚有26人下落不明。

在中共 總書記習近平 對自建房倒塌事件作出指示後，5月1日下午，中國住房和城鄉建設部在湖南長沙舉行視訊會議 ，要求各地認真吸取事故教訓，對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。