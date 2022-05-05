我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印太與歐洲安全不可分 英日達成歷史性防衛協議

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

湖南長沙自建房倒塌已26死 獲救者：敲管子敲了2天2夜

記者廖士鋒／即時報導
長沙自建房倒塌事件仍在持續搜救，救援人員目前救出10人，罹難人數則大幅上升至26人。（中新社）
長沙自建房倒塌事件仍在持續搜救，救援人員目前救出10人，罹難人數則大幅上升至26人。（中新社）

中國湖南長沙自建房倒塌事件，目前已有26人罹難身亡、另有10人獲救。

綜合中國新聞網、新華社報導，湖南長沙居民自建房倒塌事故第六場新聞發布會釋出上述統計數據，而對於已發現的26名遇難者，當地政府正在加快核實身分資訊，做好善後工作。

目前距離4月29日自建房倒塌，已經過了六天，遇難人數在5月5日由5人大幅上升至26人。

5月3日凌晨4時許，第9名受困人員被救出，這名女性受困者在現場表示，自己「一直在敲管子，敲了兩天兩夜」。而救援人員對其安撫稱，「我們一直沒放棄過，一直在找」。5月4日晚間8時左右，救援人員在層層剝離倒塌房屋頂部樓板後，消防隊員帶領搜救犬在倒塌房屋現場東側位置進行搜救時，搜救犬突然發出警報，救援人員很快發現一名女性被困者。

此前官方數據指出，倒塌事件共有23人被困，另有39人失聯，依目前救出10人、罹難26人，表示尚有26人下落不明。

中共總書記習近平對自建房倒塌事件作出指示後，5月1日下午，中國住房和城鄉建設部在湖南長沙舉行視訊會議，要求各地認真吸取事故教訓，對存在嚴重安全隱患的經營性自建房，要立即停業，並及時採取有效管控和整治措施，堅決防止倒塌等事故發生。

視訊會議 習近平 中共

上一則

美英高層傳商討台海衝突應變計畫 北京指危害和平穩定

下一則

胡錫進發文反對不斷封城後 又自刪文章

延伸閱讀

湖南長沙樓房倒塌 9人獲救、2人遇難 屋主等涉事人被捕

湖南長沙樓房倒塌 9人獲救、2人遇難 屋主等涉事人被捕
長沙樓房坍塌「8層變2層」39人失聯 官方刑拘9涉案人

長沙樓房坍塌「8層變2層」39人失聯 官方刑拘9涉案人
袁立素顏現身醫院慰問病人 發福臉長白斑

袁立素顏現身醫院慰問病人 發福臉長白斑
湖南人扮外省走天下？微博公開IP屬地意外揭博主面具

湖南人扮外省走天下？微博公開IP屬地意外揭博主面具

熱門新聞

根據監控系統，這名擁有雙碩士的巴基斯坦女自殺炸彈客在右側中方車輛駛近時立即引爆身上炸彈。（取材自觀察者網）

巴基斯坦雙碩士女師自殺攻擊孔子學院 為何要針對中國人？

2022-05-01 03:34
鄭女士和她的特斯拉。（取材自紅星新聞）

「我死得好冤啊」特斯拉深夜傳出悽慘女聲 嚇壞車主

2022-04-30 10:00
上海封控防疫驚爆恐怖事件，一家養老院竟將還有氣息的老人裝進屍袋裡，要求殯儀館載走火化，結果被殯儀館人員發現老人仍有生命跡象，殯儀館人員喝斥「還在動是活的」，並將人退還。影片截圖

上海「活人裝屍袋」影片瘋傳 殯儀館斥：還在動是活的

2022-05-01 22:50
一女子稱，一家三口在上海被封控44天，不算房租，光是買菜的錢就花了2萬元人民幣。（網易新聞網）

上海3口之家被封44天 買食物花逾3千美元 網友：活不起

2022-05-01 11:52
外交人員、學者和分析師認為，俄羅斯因烏克蘭戰爭深陷困境，而中國戰略家正從中汲取教訓，包括在台灣衝突期間反制西方「資訊戰」，以及利用「震懾」迅速制伏台灣部隊。示意圖／Ingimage

路透：中國借鑑俄烏戰爭 著眼資訊戰及速戰速決

2022-04-30 07:45
天津市長廖國勳驚傳猝逝。（新華社）

突發疾病搶救無效...天津市長猝逝

2022-04-28 09:39

超人氣

更多 >
被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是

被罵「滾回自己國家」 華裔名廚甄文達妙答：美國就是
出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出
被網暴難以承受 谷愛凌：我沒有能力改變美中關係

被網暴難以承受 谷愛凌：我沒有能力改變美中關係
免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億
Fed不會強升息 道指大漲932點

Fed不會強升息 道指大漲932點