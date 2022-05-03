山東大學僅1學生無症狀感染 1.3萬師生轉運隔離

山東大學稱發現一名學生為無症狀感染，全校約1萬3000名師生轉移隔離。(取自微博)

中國多地採取鐵腕手段以達到「動態清零」目標。山東大學1日只有一名學生被列為無症狀感染者，便將全校約1萬3000名師生轉運至最少四地隔離。

光明日報官方微博 報導，山東省濟南市2日召開疫情 防控新聞發布會，通報山東大學（中心校區）1日確診一名學生為無症狀感染者。

報導指出，根據流調專家研判，綜合這名學生及接觸者的校內活動軌跡、校內師生聚集較多等因素，以及Omicron變種病毒傳染性及隱匿性強等特點，決定1日起安排師生轉運至濟南、淄博、泰安、德州市的隔離點，以便校園進行全面消毒殺菌。

通報表示，當局會精心選取隔離點，提前準備醫療生活物資，提供無線網路和特色營養飲食等，確保不影響學習及防疫。

中國社群 平台微博上有不少關於山東大學全校師生要轉運隔離的貼文，並指這次轉運涉及多達1萬3000名師生。

有網友留言表示，學校已封閉2個月，不了解為何再出現陽性病例出現；有網友則說，「校領導想好法子搪塞我們了嗎？沒想好就趕緊給我們解封」；另有留言表示「哪怕給個解封標準也行啊，別一直畫大餅」。

不過，也有網友留言及上載照片，指隔離條件很好，每天飯菜非常豐富。

財新網官方微博今天報導，濟南本土疫情仍未消散，3至9日濟南市11區繼續展開4輪核酸檢測，覆蓋全市大部分區域。