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山東大學僅1學生無症狀感染 1.3萬師生轉運隔離

中央社台北3日電
山東大學稱發現一名學生為無症狀感染，全校約1萬3000名師生轉移隔離。(取自微博)
山東大學稱發現一名學生為無症狀感染，全校約1萬3000名師生轉移隔離。(取自微博)

中國多地採取鐵腕手段以達到「動態清零」目標。山東大學1日只有一名學生被列為無症狀感染者，便將全校約1萬3000名師生轉運至最少四地隔離。

光明日報官方微博報導，山東省濟南市2日召開疫情防控新聞發布會，通報山東大學（中心校區）1日確診一名學生為無症狀感染者。

報導指出，根據流調專家研判，綜合這名學生及接觸者的校內活動軌跡、校內師生聚集較多等因素，以及Omicron變種病毒傳染性及隱匿性強等特點，決定1日起安排師生轉運至濟南、淄博、泰安、德州市的隔離點，以便校園進行全面消毒殺菌。

通報表示，當局會精心選取隔離點，提前準備醫療生活物資，提供無線網路和特色營養飲食等，確保不影響學習及防疫。

中國社群平台微博上有不少關於山東大學全校師生要轉運隔離的貼文，並指這次轉運涉及多達1萬3000名師生。

有網友留言表示，學校已封閉2個月，不了解為何再出現陽性病例出現；有網友則說，「校領導想好法子搪塞我們了嗎？沒想好就趕緊給我們解封」；另有留言表示「哪怕給個解封標準也行啊，別一直畫大餅」。

不過，也有網友留言及上載照片，指隔離條件很好，每天飯菜非常豐富。

財新網官方微博今天報導，濟南本土疫情仍未消散，3至9日濟南市11區繼續展開4輪核酸檢測，覆蓋全市大部分區域。

微博 疫情 社群

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