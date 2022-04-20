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上海小提琴家急診被拒墜樓亡 醫院澄清：一直在接診

記者廖士鋒／即時報導
上海市封控期間，因為急診就醫相關事件導致的悲劇頻傳。（中新社）
上海市封控期間，因為急診就醫相關事件導致的悲劇頻傳。（中新社）

上海小提琴家陳順平4月14日凌晨因腹痛且嘔吐，登上救護車赴上海同濟醫院、第十人民醫院，都被拒絕，爾後返家疑似疼痛過度加上就醫被拒，跳樓身亡。對此事件上述醫院澄清，「一直在接診」。

微信公眾號「健康界」報導，4月17日同濟大學附屬同濟醫院黨委副書記花豔表示，目前醫院急診、發燒門診一直在正常接診，24小時開放，發燒患者可以到發燒門診就診。而自3月25日開始一直在方艙醫院帶隊救援的同濟醫院副院長梁愛斌則稱，目前醫院非常重視該事件，「通過正常的管道和程序，歡迎媒體來與我們對接」。

至於第二間上海市第十人民醫院，「健康界」向該院相關人士求證，得到的回覆是：當晚急診區域沒有關閉。上海市第十人民醫院總值班室亦表示，該院一直在接診，這段時間急診沒有停診過，報導指出「從知情人士處獲悉，患者家屬所述的上海十院現場情況，與實際情境不符」。

同時，報導並引述北京某三甲（三級甲等）醫院急診科醫生于順（化名）的說法指出，急診科原則上不會拒收患者，但如果此前已經接收陽性患者，按當前疫情期間相關規定，就應該封閉管理，「如果再接收患者，不符合院感要求，所以這種情況也令醫院左右為難」；深圳一家三甲公立醫院副院長張遠（化名）則提到，醫院「要麼沒有相應備案，導致臨床部門無所適從，慌亂之下，只能拒收；要麼沒有獨立場地接收陽性患者，擔心院內交叉感染」，他強調「場地不足，是90%的醫院都存在的問題」。

此前中國網路流傳陳順平妻子所寫的陳順平尋短事件描述，陳妻表示，2022年4月13日晚上9點多陳順平腹部開始感覺不適，之後救護車載送他們到上海同濟醫院，但門口護士表示「我們不接診，裡面全是陽（確診）」。陳妻回應「我先生實在是痛的受不了了」，護士打電話請示了一下領導，回覆稱領導說不接。他們找到的第二家醫院是第十人民醫院，結果十院「沒開」。

陳妻指出，回到家後陳順平劇烈的痛楚一直沒有間斷過，他推測自己是得了急性胰腺炎，「就這樣一個人忍受著劇痛，無法入睡，一會兒起來吐一下，一會起來吐一下」。翌日早晨，陳妻稱，她起床發現茶几上有2張紙條，心裡不好的預感湧了上來，一個字都沒看，趕緊在家裡找了一圈沒找到丈夫」，這時樓下響起來呼喊聲「誰摔下樓了」，「我顧不得多想趕緊下樓，結果看到地上躺著的是那張熟悉的面孔，血肉模糊的身體，我崩潰了，抱著丈夫呼喊誰能幫幫我」。

此前相關延誤就醫事件頻傳，上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝在4月15日表示，為保障市民群眾在疫情期間的就醫需求，官方要求各級公立醫院原則上不停診，急診、發熱門診等重點科室必須要「全力保障開放」，同時嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度，「過程中不得以等待核酸檢測結果為由推諉拒絕、延誤治療」。

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