我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭為何一定要拿下頓巴斯？盼複製克里米亞經驗

為何有人從未染疫 有人接種仍多次感染

爭賭王何鴻燊遺產 各房女兒鬧上法庭 長房嘗首敗

香港特派員李春／綜合報導
何鴻燊。圖／摘自微博
何鴻燊。圖／摘自微博

「賭王」遺產之爭，再上香港法庭。橫跨港澳兩地的「賭王」何鴻燊，有四房妻室，逝世前沒有留下遺囑，其身後留下多少遺產仍有爭議，長房女兒早前向香港高等法院提出告訴，申請加入安邁顧問有限公司兩名管理人，19日被香港法院駁回。

「賭王」何鴻燊生前共有四房妻室，分別是元配即長房黎婉華、二房藍瓊纓、三房陳婉珍、四房梁安琪，其膝下共有17名兒女。

何鴻燊前年辭世，因其生前沒有訂立遺囑，長房聲稱賭王遺產約有110億港元(約14億美元)，二房說遺產只有17.2億港元(約2.2億美元)。長房女兒何超賢早前向香港高等法院申請加入安邁顧問有限公司兩名管理人，連同原訂的畢馬威會計師事務所的兩名管理人，共同成為何鴻燊的遺產管理人。二房長女何超瓊提出反對，指原有安排屬大多數家人意願，二房至四房均支持何超瓊委任方案。

何鴻燊2009年在四房梁安琪家跌倒後接受腦部手術。其後陸續將財產轉讓給各房及其子女，外界曾猜測何鴻燊在其最後日子為分配家產作出準備，以免出現遺產爭奪。

但香港豪門沒有不爭產的，何鴻燊家族也沒逃過爭產風波。何鴻燊2020年5月逝世，其長房次女何超賢隨即挑戰二房女兒何超瓊委任畢馬威為遺產管理人。香港法院去年11月審理案件，4月19日公布判決書，駁回何超賢的方案。

判決書顯示何家各房成員並不掌握何鴻燊遺產規模，證實何鴻燊並沒有立下遺囑。但香港高等法院法官陳嘉信稱，何鴻燊二房至四房成員都同意何超瓊建議，由畢馬威出任獨立遺產管理人已足以處理不同陣營的利益。

香港 手術

上一則

上海再添2萬例確診 7死 李強：重點工作搶時間、再提速

延伸閱讀

黎姿陷上海封城 親曝1家5口「隔離破30天」近況

黎姿陷上海封城 親曝1家5口「隔離破30天」近況
東奧摘金後…港劍手張家朗登世界第1

東奧摘金後…港劍手張家朗登世界第1
國泰銀行60周年慶 全美各地分行開放參觀3天

國泰銀行60周年慶 全美各地分行開放參觀3天
香港資深「配音天后」病逝 出道50年是多位明星老師

香港資深「配音天后」病逝 出道50年是多位明星老師

熱門新聞

男女主角無視來往人車，當街性愛。(翻攝自推特)

不顧人車來往 河北男女當街性愛 網驚：馬路戰神火了

2022-04-15 11:00

天津火車相撞 司機跳車 9節車廂墜橋

2022-04-14 15:02
28歲的朱雯琪是牛津的資優生，因上傳畢業紀念影片意外走紅。（取材自微博）

牛津女學霸太美被諷「學媛」 數學網紅出題考不倒她

2022-04-14 07:00
上海持續封控，圖為上海民眾到屋頂透氣。(美聯社)

28萬人染疫無死亡 上海嚴控讓市民不滿持續升高

2022-04-14 16:12
日本駐上海總領事館缺糧告急，隔壁社區民眾想接濟，有人問：「提供一頓海鮮能換日本護照麼？」（微信群組截圖）

日本上海總領館僅剩泡麵 中國人民問海鮮能換日本護照嗎？

2022-04-17 13:03
神舟十三號載人飛船返回艙16日在東風著陸場成功著陸，航天員翟志剛（左起）、王亞平、葉光富安全順利出艙。(新華社)

神舟13號3航天員 須醫學隔離面臨老得快

2022-04-17 02:30

超人氣

更多 >
劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉

劫匪深夜闖進洛縣華人好區豪宅 綑綁夫婦偷走特斯拉
張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元

張庭、林瑞陽又遭中國重錘 沒收96套房產逾2億美元
頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線

頓巴斯大戰開打 烏反擊俄後方補給線
過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元

過半大學生畢業學非所用 熱門科系年收逾9萬元
「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑

「扣護照、限人身自由強迫賣淫」加州5華裔被判刑