爭賭王何鴻燊遺產 各房女兒鬧上法庭 長房嘗首敗

何鴻燊。圖／摘自微博

「賭王」遺產之爭，再上香港 法庭。橫跨港澳兩地的「賭王」何鴻燊，有四房妻室，逝世前沒有留下遺囑，其身後留下多少遺產仍有爭議，長房女兒早前向香港高等法院提出告訴，申請加入安邁顧問有限公司兩名管理人，19日被香港法院駁回。

「賭王」何鴻燊生前共有四房妻室，分別是元配即長房黎婉華、二房藍瓊纓、三房陳婉珍、四房梁安琪，其膝下共有17名兒女。

何鴻燊前年辭世，因其生前沒有訂立遺囑，長房聲稱賭王遺產約有110億港元(約14億美元)，二房說遺產只有17.2億港元(約2.2億美元)。長房女兒何超賢早前向香港高等法院申請加入安邁顧問有限公司兩名管理人，連同原訂的畢馬威會計師事務所的兩名管理人，共同成為何鴻燊的遺產管理人。二房長女何超瓊提出反對，指原有安排屬大多數家人意願，二房至四房均支持何超瓊委任方案。

何鴻燊2009年在四房梁安琪家跌倒後接受腦部手術 。其後陸續將財產轉讓給各房及其子女，外界曾猜測何鴻燊在其最後日子為分配家產作出準備，以免出現遺產爭奪。

但香港豪門沒有不爭產的，何鴻燊家族也沒逃過爭產風波。何鴻燊2020年5月逝世，其長房次女何超賢隨即挑戰二房女兒何超瓊委任畢馬威為遺產管理人。香港法院去年11月審理案件，4月19日公布判決書，駁回何超賢的方案。

判決書顯示何家各房成員並不掌握何鴻燊遺產規模，證實何鴻燊並沒有立下遺囑。但香港高等法院法官陳嘉信稱，何鴻燊二房至四房成員都同意何超瓊建議，由畢馬威出任獨立遺產管理人已足以處理不同陣營的利益。