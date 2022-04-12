曾為武漢獻正能量 作家六六上海求救文被嘲：輪到自己就呼天喊地

曾為武漢抗疫唱讚歌的女作家六六，日前在自己父母被送去上海方艙醫院時，卻坦承有作為女兒絕望的心情。被嗆「輪到自己就呼天喊地」。（取材自微博）

新加坡 籍作家六六，兩年多前曾經赴武漢 為「正能量」的抗疫電視劇搜集素材。近日她在網上表示，住在上海的父母染疫、被逼去方艙醫院的無比恐懼，被網友批評「輪到自己，就哭天喊地」。

新加坡籍作家、中國電視劇「蝸居」的編劇六六（本名：張辛）10日在微信發文說，「我的父母聽黨的話，在家閉門不出17天後，陽了。」她說，自己的父母只有在做核酸檢測時才下樓，父親先轉陽性，母親後來感染，被強制要送到方艙醫院，哭著在視像聊天中與女兒道別。

六六說，自己無能為力，只能鼓勵母親，還安慰母親說「即便抓去方艙，也不會比集中營更差。你這一生，沒有自主選擇這回事」，她還問朋友「是否能在文字裏讀到一個女兒絕望的心」。

2022年3月，中國廣電總局組織拍攝抗疫電視劇，女作家六六前往挖掘抗疫故事。有中國網友批評，當湖北作家方方兩年前記錄武漢疫情 下底層悲苦的時候，六六卻是宣揚「正能量」偉大，現在疫情輪到自己，就哭天喊地。

六六的這則發文迅速被網友轉發。 11日下午她在微博發文說，有人將她兩年前去武漢採訪的文章與10日微信發文「求救」對比，她辯解，疫情發生之初，武漢封城是無奈之舉，那時候大家對疾病沒有認知，也沒有疫苗和特效藥，全球都很恐懼，「政府採取的措施經對比可看出是對中國民生和經濟最大保障」。

六六也質疑目前上海的抗疫模式，她說，自己工作單位有個前員工，才32歲，有一歲多的孩子，3月底因為居住的社區封了得不到救助，叫不到救護車，低血壓休克死亡，在正常城市運行下，這是不會發生的悲劇。 「是不是我們應該檢視一下新情勢新境況？做出一些調整？」並稱希望上海人不因疫情管控下的次生災害造成更大苦難。