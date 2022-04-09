全球最大油輪公司即將換人 中遠海能拱手讓出寶座

今年2月中遠海運集團綜合運力達1.12億載重噸，排名世界第一。中通社

中國穩坐世界第一油輪公司到三年，寶座即將易主。前線海運（Frontline）和歐航公司（Euronav）7日簽署了換股協議，進行合併。新公司的市值將超過42億美元，運力也將超越目前排名全球首位的中遠海能，成為全球最大油輪運營商。

中遠海運集團其實也是由中國兩大央企中遠集團和中海集團合併，截至今年2月中遠海運集團綜合運力達1.12億載重噸，排名世界第一。而中遠海能主要從事油品、液化天然氣 等能源運輸。

不過，受國際油運市場持續低迷影響，中遠海能2021年淨虧損人民幣49.75億元。據全球海運諮詢機構德魯里（Drewry）編製的世界貨櫃運價指數 （World Container Index, WCI）統計，去年全球原油輪需求為9.89萬億噸海里，已連續兩年下滑。2019年，這一數據為10.59萬億噸海里。

界面新聞報導， 前線海運和歐航公司合併後的新公司將以前線海運的名義繼續運營，新公司的市值將超過42億美元，旗下共擁有69艘超大型原油運輸船（VLCC）和57艘蘇伊士型油輪，以及20艘LR2、Aframax型號油輪。

新公司的油輪運力合計將達到2,848萬載重噸，超越油輪運力為2,524萬載重噸的中遠海能，成為全球最大油輪運營商。

前線海運在合併聲明中表示，前線海運和歐航公司合併，將有助於發揮協同效應，提高船隊的利用率和收入。