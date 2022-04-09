我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強生造訪基輔晤澤倫斯基 展現對烏克蘭堅定支持

美國防部兵棋推演中犯台4種不同場景 定輸贏

全球最大油輪公司即將換人 中遠海能拱手讓出寶座

記者戴瑞芬／即時報導
今年2月中遠海運集團綜合運力達1.12億載重噸，排名世界第一。中通社
今年2月中遠海運集團綜合運力達1.12億載重噸，排名世界第一。中通社

中國穩坐世界第一油輪公司到三年，寶座即將易主。前線海運（Frontline）和歐航公司（Euronav）7日簽署了換股協議，進行合併。新公司的市值將超過42億美元，運力也將超越目前排名全球首位的中遠海能，成為全球最大油輪運營商。

中遠海運集團其實也是由中國兩大央企中遠集團和中海集團合併，截至今年2月中遠海運集團綜合運力達1.12億載重噸，排名世界第一。而中遠海能主要從事油品、液化天然氣等能源運輸。

不過，受國際油運市場持續低迷影響，中遠海能2021年淨虧損人民幣49.75億元。據全球海運諮詢機構德魯里（Drewry）編製的世界貨櫃運價指數（World Container Index, WCI）統計，去年全球原油輪需求為9.89萬億噸海里，已連續兩年下滑。2019年，這一數據為10.59萬億噸海里。

界面新聞報導， 前線海運和歐航公司合併後的新公司將以前線海運的名義繼續運營，新公司的市值將超過42億美元，旗下共擁有69艘超大型原油運輸船（VLCC）和57艘蘇伊士型油輪，以及20艘LR2、Aframax型號油輪。

新公司的油輪運力合計將達到2,848萬載重噸，超越油輪運力為2,524萬載重噸的中遠海能，成為全球最大油輪運營商。

前線海運在合併聲明中表示，前線海運和歐航公司合併，將有助於發揮協同效應，提高船隊的利用率和收入。

指數 天然氣

上一則

又有大城市升級防控 廣州封閉部分高速 民眾搶購物資

延伸閱讀

台灣海空運承壓 首季獲利不妙

台灣海空運承壓 首季獲利不妙
貨櫃海運價 短線利空罩頂

貨櫃海運價 短線利空罩頂

戰事+封城 陽明：海運將出現報復性成長

戰事+封城 陽明：海運將出現報復性成長
上海封城 缺櫃更嚴重 海運價可能自3個月低點回升

上海封城 缺櫃更嚴重 海運價可能自3個月低點回升

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49

超人氣

更多 >
數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥
無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?

低收入者被查稅機率高三倍 竟因國稅局只會挑軟柿子?
上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」
中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒

中國成俄國資訊戰最強武器 中官媒變普亭發聲筒