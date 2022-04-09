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槓上「清零」政策 美駐中大使向北京提出「關切」

記者廖士鋒／即時報導
美國駐北京大使館稱，已向中國官方提出對管控措施的關切。圖為美國駐北京大使伯恩斯。（美聯社）
美國駐北京大使館稱，已向中國官方提出對管控措施的關切。圖為美國駐北京大使伯恩斯。（美聯社）

上海疫情嚴峻，此前美國國務院已經批准駐上海總領事館的非必要人員「自願撤離」，4月9日美國駐北京大使館則發布聲明，稱已經通知中國官員對疫情跟管控措施的關切、和自願撤離的決定。

據美國駐北京大使館微信公眾號，美國國務院於2022年4月8日批准非緊急美國政府雇員以及緊急和非緊急美國政府雇員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離後，駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）以及國務院和使團的其他官員已直接向中國官員提出了美方對疫情和中國官方控措施的「關切」，同時也已將自願撤離的決定通知了中國官員。

這份《美國駐華使團關於旅行警告和授權撤離的聲明》還提到，根據美國國務院2022年4月8日的旅行警告，由於當地法律的任意執行以及新冠疫情相關的限制，美國公民被要求重新考慮前往中國的旅行。此外，由於新冠疫情相關的限制，其中包括父母與孩子分離的風險，美國公民不應前往香港、吉林省和上海市。

聲明也強調，美國正在向中國各地的美國公民群體提供支援。受當地新冠疫情管控措施影響，上海的領事處目前對公眾關閉，將在獲准後盡快對公眾開放。不過，領事館的工作人員仍每天24小時值班，為美國公民提供緊急服務，包含由美國駐;北京大使館成立的一個團隊提供補充性支持。

疫情 國務院 北京

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