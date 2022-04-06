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中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

記者戴瑞芬／即時報導
上海陸家嘴金融成的白領。人民網
上海陸家嘴金融成的白領。人民網

上海人民公園「相親角」流傳的擇偶條件：月入人民幣1萬（約1572美元）如討飯。據中國社交網站熱議，「在中國，每月可支配收入人民幣1萬已經超過99%的人」，然而事實真的如此嗎？

上海第一財經旗下的數據研究媒體DT財經報導，儘管網路平台上，關於月收入人民幣一萬在中國稀鬆平常的討論不絕於耳，但事實是，確實只有極少數人能夠月入人民幣過萬。

報導指，北京師範大學中國收入分配研究院一直在追蹤中國收入分配情況，分別在1988年、1995年、2002年、2007年、2013年和2018年進行了六次入戶調查，沉澱為中國家庭收入調查數據庫（CHIP）。

CHIP的最近一次調查時間為2018年，研究院官網並未公布相關數據，但該院研究人員在財新發布的一篇文章透露了部分數據結果，分層抽取了7萬個樣本的數據顯示：人均可支配月收入（扣除個人所得稅等之外可用於實際使用的可支配收入）在 人民幣10,000元以上的家庭占比僅為0.61%，人均可支配月收入在人民幣5,000-10,000元區間的是4.52%；而大部分中國家庭人均可支配月收入在人民幣500-1,500元這個區間，占比約40.71%。

報導進一步分析，有質疑統計樣本中包含了家庭中的無收入人群，比如無退休金的老人、失業者、正在讀書的孩子等，因而數據偏低，只看打工人的話，遍地是高薪。

但是當把人群縮小聚焦於已經畢業的本科生，能達到月入人民幣1萬的仍然是少數群體。若涉及到更具體的就業人群劃分，能找到的統計數據多是含稅收入，如果考慮到手，還會更低。

DT財經調查還發現，近7成應屆畢業生稅前月入在人民幣6,000元以下。據麥可思《中國2020屆大學畢業生培養質量跟蹤評價》的數據顯示，月收入（稅前，包含工資、獎金、津貼等在內）在 人民幣1萬元以上的大學應屆畢業生僅占該群體總人數的4.3%，同時，有68.1%大學畢業生月收入在人民幣6,000元以下。

研究還指，即便是在工作三年後，也有相當大一部分大學生的月收入沒有達到 人民幣1萬元。數據顯示，畢業三年後，大學畢業生的平均月收入為人民幣8,279元。

也就是說，僅管互聯網上似乎到處都是年薪百萬人民幣的人，但在中國，月入人民幣1萬，仍舊是一道卡住了大部分人的門檻。

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