我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭稱俄軍彈藥與糧食「撐不過3天」

教宗致電 澤倫斯基：教宗是烏克蘭最期待客人

東航空難詳情公布 中國官方：尚未發現倖存者

記者林汪靜／即時報導
中國民航局相關人員通報，截至22日凌晨，東航空難搜救工作尚未發現倖存者。（圖／取自央視新聞）
中國民航局相關人員通報，截至22日凌晨，東航空難搜救工作尚未發現倖存者。（圖／取自央視新聞）

中國東方航空一架載有132人（123名乘客、9名機組人員）的波音737客機，當地21日下午在廣西梧州附近墜毀。中國國家應急處置指揮部22日晚間召開記者會，中國民航局相關人員通報，截至22日凌晨，搜救工作尚未發現倖存者，公安部門已對現場進行了封鎖管控。

央視新聞報導，中國民航局相關人員通報，該航班MU5735於21日13時16分從昆明起飛，14時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區；14時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆；14時23分飛機雷達訊號消失，之後經過核對，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。截至22日凌晨，搜救工作尚未發現倖存者，公安部門已對現場進行了封鎖管控。

據了解，飛機上共有中國旅客123名，無外籍旅客；機組人員9名，分別為飛行員3名，空服員5名，飛行安全員1名，截至目前，未發現機上倖存者。事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計1萬8239小時。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，此次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑑於調查工作剛開始，以目前掌握的訊息來看，還無法對事故原因有清楚的判斷。

朱濤說，下一步調查組將全力以赴搜集各方證據，主要著重搜尋黑盒子，並綜合各方面資訊開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

東航目前已與123名乘客的家屬取得聯繫。

公安 東航 東方航空

上一則

李子柒現身了…甘孜做公益 網紅局長陪騎馬

延伸閱讀

MU5735失事後 東航要求雙資深機長制

MU5735失事後 東航要求雙資深機長制
東航直線墜落 中專家：失事時飛機數據極不正常

東航直線墜落 中專家：失事時飛機數據極不正常
東航墜機 132人生死不明…中國12年來首次嚴重空難

東航墜機 132人生死不明…中國12年來首次嚴重空難
墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

墜機後仍未發現生還者 東航近9成航班已取消

熱門新聞

女直播主炫耀自己與一名69歲富豪相戀，更稱「上床睡覺啥也不用幹，老幸福了」。（取材自微博）

嫁69歲富豪 29歲女：抱著睡就行「啥也幹不了」

2022-03-16 09:00
東航失事，央視新聞畫面顯示搜救單位動員趕往現場。(美聯社)

東航筆直墜落8000多公尺十分罕見 空中解體可能性最大

2022-03-21 10:38
疑似墜毀的東方航空B-1791。圖／翻攝planespotters.net

東航機上載有132人梧州上空失聯 中民航局證實已墜毀

2022-03-21 04:43
中國國家主席習近平（右）18日晚在北京和美國總統拜登（左）視頻通話。（新華社）

氣氛極不尋常？ 央視主播直播習拜通話變「獨白」

2022-03-19 02:30
金牌月嫂揭開頂級富豪的家庭生活。(視頻截圖)

「金牌月嫂」揭頂級富豪隱秘一面：水果費1年30萬

2022-03-16 11:00
廣州白雲機場，對空難家屬設置臨時接待區，已被黑色圍擋「T1應急」攔住。(美聯社)

東航空難家屬情緒失控 在白雲機場大哭

2022-03-21 10:01

超人氣

更多 >
東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...

東航空難 引發對波音737機型安全的質疑 但真相是...
俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土

俄攻烏克蘭閃電戰失敗 美估普亭轉向B計畫聲索領土
東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福

東航墜機／她改簽逃劫 6親友在機上 老家點2排蠟燭徹夜祈福
不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒

不到1分鐘…家門前未熄火 紐約長島華女愛車秒沒
有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售

有空心菜吃了 亞裔奔走10年 喬州終批准販售