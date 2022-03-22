東航空難詳情公布 中國官方：尚未發現倖存者

中國民航局相關人員通報，截至22日凌晨，東航空難搜救工作尚未發現倖存者。（圖／取自央視新聞）

中國東方航空 一架載有132人（123名乘客、9名機組人員）的波音737客機，當地21日下午在廣西梧州附近墜毀。中國國家應急處置指揮部22日晚間召開記者會，中國民航局相關人員通報，截至22日凌晨，搜救工作尚未發現倖存者，公安 部門已對現場進行了封鎖管控。

央視新聞報導，中國民航局相關人員通報，該航班MU5735於21日13時16分從昆明起飛，14時17分保持巡航高度8900公尺進入廣州管制區；14時20分管制員發現飛機高度急劇下降，隨即多次呼叫機組，但未收到任何回覆；14時23分飛機雷達訊號消失，之後經過核對，飛機在廣西壯族自治區梧州市藤縣境內墜毀。截至22日凌晨，搜救工作尚未發現倖存者，公安部門已對現場進行了封鎖管控。

據了解，飛機上共有中國旅客123名，無外籍旅客；機組人員9名，分別為飛行員3名，空服員5名，飛行安全員1名，截至目前，未發現機上倖存者。事發飛機為2015年6月22日引進，截至事故發生時共飛行8986架次，總計1萬8239小時。

中國民航局航空安全辦公室主任朱濤表示，此次事故飛機損毀嚴重，調查難度很大。鑑於調查工作剛開始，以目前掌握的訊息來看，還無法對事故原因有清楚的判斷。

朱濤說，下一步調查組將全力以赴搜集各方證據，主要著重搜尋黑盒子，並綜合各方面資訊開展事故原因分析工作，深入全面查明事故原因，一旦調查工作取得進展，將在第一時間公布。

而東航 目前已與123名乘客的家屬取得聯繫。