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經濟率退+烏俄戰爭 習近平權力現裂痕 引黨內大老質疑

中央社／台北17日電
中國國家主席習近平。（新華社）
中國國家主席習近平。（新華社）

在經濟衰退及烏克蘭戰爭效應為中國帶來的不安局面下，媒體觀察，中共總書記習近平的權力出現「細微裂痕」，更有包括朱鎔基在內的黨內退休大老，反對習近平打破慣例繼續連任總書記。

華爾街日報15日以「中國經濟活動收縮暴露習近平權力裂痕」為題發表報導，提到上述內容。

這篇報導指出，習近平如今不僅因維繫與俄羅斯的關係而面臨西方施壓，同時還面臨國內經濟嚴重放緩的難題。這種新的不安局面，令他不可動搖的統治地位受到質疑。

報導引述中共內部人士透露，一些仍有政治話語權的中共退休大老，最近公開反對習近平打破既定領導層繼承制度的願望，反對者包括前中國國務院總理朱鎔基。而朱鎔基私下即對習近平「以國企為中心」的政策，提出質疑。

這篇報導指出，習近平的權力在2021年似乎所向無敵。但現在，他帶領中國遠離資本主義和西方的舉動，使中國經濟陷入不確定性，並暴露出他對政權的執掌「出現了細微裂痕」。

報導說，在習近平緊縮了科技業、房地產業等一系列民企的控制後，2021年底中國經濟成長急劇放緩，引起中國決策者的警覺。

與此同時，隨著新冠病例的激增，中國嚴格的防控封鎖措施再次加碼，削弱了消費者支出和工廠產出。而嚴格防控是習近平因應疫情危機策略的重要一環。

至於對外關係，報導提到，就在俄羅斯入侵烏克蘭的幾週前，中國2月初與俄羅斯達成協議，卻擴大了中國和西方之間的鴻溝。為此，中國政府努力維繫與俄羅斯的協議，同時避免與西方關係崩盤。

報導提到，在與西方不睦的背景下，中國2021年第四季經濟增幅驟降至4%，這讓官員們尤其不安。官員們現在開始談論「路線修正」，試圖減輕習近平政策的一些影響，凸顯出中國在內外政策上執行習近平的政策，可能需要付出的高昂代價。

習近平 俄羅斯 中共

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