我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

SpaceX被錯怪 專家：3月將撞月球的是中國長征3號殘骸

中央社／華盛頓14日綜合外電報導
西昌衛星發射中心2021年12月30日用長征三號乙運載火箭。（新華社）
西昌衛星發射中心2021年12月30日用長征三號乙運載火箭。（新華社）

天文專家承認他們上個月錯讀夜空的一個秘密：3月即將撞上月球的並非美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭，而是中國長征三號丙運載火箭殘骸。

法新社報導，專家表示，確實有一枚火箭的箭體會在3月4日撞上月球表面，但這枚火箭不是如先前說的出自馬斯克（Elon Musk）SpaceX，而是出自北京。

如今認為，撞上月球的會是「2014-065B」，也就是2014年中國執行嫦娥5-T1登月探測任務發射的長征三號丙運載火箭推進器。

天文學家葛瑞（Bill Gray）揭露這個令人意外的消息。他1月底在部落格上發表文章說，SpaceX一枚火箭的推進器在太空漂流7年後，3月間將撞上月球。但他上週末坦承自己判斷有誤。

天文學家麥道威（Jonathan McDowell）在推特（Twitter）推文說：「這項（無心之過）只凸顯出對深太空物體缺乏適當追蹤的問題。」他主張加強對太空垃圾的監管。

美國國家航空暨太空總署（NASA）1月底表示，拜繞行月球的太空船「月球軌道探測器」（LRO）之賜，NASA將試圖觀察這個物體爆炸所形成的隕石坑。

NASA表示，這是一個「令人興奮的研究機會」。

太空 NASA SpaceX

上一則

中國擁百萬個資平台 今起赴海外上市前須審查

延伸閱讀

修房挖出神祕片狀物 專家鑑定2特徵：史前生物牙齒

修房挖出神祕片狀物 專家鑑定2特徵：史前生物牙齒
SpaceX星艦合體 何時上火星？馬斯克：數個月內發射

SpaceX星艦合體 何時上火星？馬斯克：數個月內發射
SpaceX衛星被太陽磁暴震落 近50顆掉落大氣層或燒毀

SpaceX衛星被太陽磁暴震落 近50顆掉落大氣層或燒毀
報廢40枚算什麼？馬斯克目標是3萬枚衛星 但NASA有顧慮

報廢40枚算什麼？馬斯克目標是3萬枚衛星 但NASA有顧慮

熱門新聞

中國隊自由式滑雪選手谷愛凌。(取材自微博、Instagram)

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

2022-02-09 20:15
在紀錄片中，13歲的蘇翊鳴和14歲的谷愛凌一起訓練。（視頻截圖）

谷愛凌、蘇翊鳴紀錄片暴紅 當年兩小無猜

2022-02-12 09:00
冬奧金牌選手谷愛凌。（美聯社）

谷愛凌對比徐州8子母「前者是幻影 後者更貼近中國」

2022-02-10 12:35
羽生結弦。（新華社）

用「抗日名句」讚羽生結弦 編劇轟央視：迷妹過度吹捧

2022-02-11 19:42
網上流傳一篇4萬字的評論中國國家主席習近平的文章，被認為是反習勢力在20大前的起手式。圖為13屆全國人大四次會議開幕，習近平步入會場。(新華社資料照片)

反習重磅炸彈？4萬字批評習近平長文瘋傳海內外

2022-02-10 02:29
華裔美籍作家嚴歌苓。（本報資料照片）

稱「習近平就是人販子」 作家嚴歌苓成微博禁搜字

2022-02-13 13:07

超人氣

更多 >
紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死

紐約市又一起亞裔遭遊民攻擊案 韓女遭非裔男尾隨入室刺死
Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴

Angelababy帶5歲兒逛街吃冰 神祕帥哥相伴
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1

1張圖／冬奧獎牌榜 美奪7金排第3 挪威9金第1
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友