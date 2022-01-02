山東高級法院稱「出軌不能離婚」網轟：為王力宏洗白？

山東省高級人民法院一篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，引起網友眾怒。(取材自江都在線)

山東省高級人民法院官方微信 公眾號2日發布一篇文章稱，「最新司法解釋明確：出軌不屬於同居行為，且出軌無法證明配偶與他人同居或感情破裂，不能以此作為起訴離婚的理由」。文章一出，立即引來全網炸鍋，怒批山東高法「顛覆三觀」、「法院落實降低離婚率政策真是用心良苦」，並諷刺此文無異是在為涉及出軌的藝人王力宏 等人「洗白」。

東方網、每日經濟新聞等媒體報導，這篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，是於2日由山東高法發布在官方微信公眾號上的推文。文中稱，2020年12月29日最高人民法院出台了「民法典·婚姻家庭編」司法解釋明確規定：「與他人同居」的情形，是指有配偶者與婚外異性，不以夫妻名義，持續、穩定地共同居住。

文中稱，根據該解釋，雖然出軌婚外異性，但出軌的證據僅證明配偶存在不忠誠行為，沒有長期、穩定的共同居住，就不能認定為同居行為，更沒有證明你們感情破裂，就不能以此作為起訴離婚的理由，更不能以此作為要求離婚損害賠償的條件。也就是你抓到你的配偶出去和別的異性開房證據，但這不屬於長期共同居住，不能以此要求離婚。

比如：賓館開房的證據，這個就不屬於「同居」。賓館是臨時性場所，不屬於共同居住。拍到配偶與他人牽手逛街，這個也不能證明是「同居」。拍到配偶與他人在外租房照片，但是不能是一次、兩次，必須是長期居住的證據，不然也不屬於「同居」。

文章並稱，從「民法典」以及最新出台的司法解釋來看，法律對於離婚的最新態度是：防止輕率離婚。

此文一出後在網絡上引發熱議，眾多網友轉發批評，多家媒體也引用專家和律師的說法駁斥文中的某些論點。目前山東高法已刪除該文章，但網友們仍然「炸」了，嘲諷「法院煞費苦心降離婚率，不惜頂罵名」、「配偶出軌了還不讓離婚，還防止輕率離婚，我差點以為自己看錯了」、「不能輕率離婚，但可以輕率出軌？」、「這以後誰還結婚？」、「王X宏：你怎麼不早幾天發？」、「你們為了降低結婚率也是費盡心思了」。也有網友認為，批評者是過度解讀了山東商法的文章用意。