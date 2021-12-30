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雷諾中國折戟 與華晨合資商用車申請破產

記者陳政錄／即時報導
華晨雷諾金杯汽車，是雷諾在中國的合資商用車品牌。澎湃新聞
華晨雷諾金杯汽車，是雷諾在中國的合資商用車品牌。澎湃新聞

繼東風雷諾解體後，法國車企雷諾在中國市場的布局，面臨再一次挫敗。據公開資訊顯示，華晨雷諾金杯有限公司已於30日申請破產，辦理法院為遼寧省瀋陽市中級人民法院，目前公司工廠陸續停工，並通知全員放假。

據中國全國企業破產重整案件訊息網，12月30日，華晨雷諾金杯有限公司申請破產，辦理法院為遼寧省瀋陽市中級人民法院，被申請人與申請人均為華晨雷諾金杯。澎湃新聞報導，在此之前，有華晨雷諾金杯員工坦言，其所在的工廠已經停工三個月，並於12月初開始，通知全員放假。

金杯汽車誕生於1989年，是華晨汽車旗下的三大自主品牌之一，在中國一度被譽為商用車界的「國民神車」，到了2016年，為扭轉銷量逐年下滑、虧損局面，華晨與雷諾在2017年，分別持股51%、49%，合資成立華晨雷諾金杯。

不過在雙方聯手後，首款合資車型「金杯海獅王」直至2020年才上市，且四年內銷量也未見起色，年銷2.3萬輛，與合資前持平，華晨汽車也於2020年面臨債務違約，被迫破產重整。

在營運舉步維艱下，中國工商資訊平台天眼查顯示，今年華晨雷諾金杯多次被列為被執行人，被執行金額累計人民幣903萬元。

破產 汽車

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