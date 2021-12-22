中國不准過洋節 廣西教育局明令「師生禁過聖誕」

中國這幾年部分地方政府掀起「中國人不過外國節」運動。（取材自微博）

聖誕節 即將到來，廣西省融安縣教育局 發布通知，禁止學校師生過「洋節」。

據《極目新聞》報導，網上流傳的一份通知稱，帶有濃郁宗教色彩的西方節日「平安夜」、「聖誕節」即將到來，受到中國一些年輕人的追捧，商家也藉機造勢，營造氣氛，對中國的傳統文化造成了嚴重的衝擊。

通知稱，根據上級文件精神，縣教育局決定禁止師生在校園內外組織開展各類「洋節」慶祝活動。

通知對像為融安縣各中小學和幼兒園，文件上蓋有融安縣教育局公章，最後還留有融安縣公安局國保大隊的舉報電話。

融安縣教育局工作人員22日回應稱，網傳文件屬實，是系統內部文件，被人放上了網絡。

「文件的目的是希望弘揚中華優秀傳統文化，可能用禁止有點過火，引起了輿情。」該工作人員說，這是融安縣教育局第一次發類似文件，此次文件只針對平安夜和聖誕節，不針對其他西方節日。

廣西融安縣一家幼兒園工作人員說，幼兒園接到了相關通知，會嚴格執行上級要求。他說，從前幾年大陸中央下發弘揚傳統文化的文件後，幼兒園就已經不過西方節日了，平時活動都是以中國傳統節日為主，如冬至日會組織學生一起體驗包餃子 、一起吃餃子。