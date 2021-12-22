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一碗牛肉麵只賣6.9元也沒用 海底撈副牌8個倒4個

記者林宸誼／綜合報導
中國知名餐飲品牌海底撈開發8個副牌，雖然本身在餐飲界早有所成，但副牌推動卻沒有想像中順利，8個品牌有一半都出現門市陸續停業的狀況。（路透）
中國知名餐飲品牌海底撈開發8個副牌，雖然本身在餐飲界早有所成，但副牌推動卻沒有想像中順利，8個品牌有一半都出現門市陸續停業的狀況。（路透）

中國知名餐飲品牌海底撈開發8個副牌，雖然本身在餐飲界早有所成，但副牌推動卻沒有想像中順利，8個品牌有一半都出現門市陸續停業的狀況。

界面新聞報導，海底撈的速食品牌「喬喬的粉」日前關門歇業，距離開業只有10個月左右；另一家「佰麩私房麵」也在近日關閉。

連主打低價牛肉麵的「撈派有麵兒」，一碗牛肉麵只要人民幣6.99元仍無法創造奇蹟，只能歇業；日本料理店「大牟田」也是相同命運。

統計了大眾點評上的門市數量，截止目前，今年4月在鄭州開出的「苗師兄鮮炒雞」，在營業中的門市數量有3家；去年推出主打川式蓋澆飯的「飯飯林」，北京還在營業的有3家；同樣在去年開業主打陝西風味小吃的「秦小賢」，該門市選址與飯飯林相近，目前在北京有3家；另外2019年開業，主打麵類和早餐的「十八汆」，目前在北京有4家。

海底撈目前尚存的副牌餐飲門市只剩下13家。

海底撈曾表示，這些速食副牌都是內部員工的創新嘗試，不過就外界看來，這些副牌對應的都是粉麵、蓋飯、炒菜等速食，均具備受眾多、市場成熟、容易複製的特點。

對於海底撈這樣具備了完善供應鏈體系的餐飲知名品牌來說，布局平價副牌，在成本控制上有天然優勢，而這些副牌，也是海底撈獲取流量、擴大商業版圖和尋找新增長點的嘗試。

但是這些細分賽道同時也非常擁擠且競爭激烈，即使創業者背靠海底撈這樣的「大樹」，在品牌影響力尚未建立時，面對門市租金、人員成本高，疫情影響尚在的現狀，如果產品沒有特色、管理精細化不足，單憑低價策略在競爭中依然很難立足。

從眼下的情況看，海底撈在副牌的探索上還沒能取得突破。

從海底撈今年上半年財報來看，「其他餐廳經營收入有所成長」，2020年上半年收人民幣1200萬，今年同期為人民幣9153萬，但從整體營收貢獻來看，只有從0.1%變到0.5%，對整體業績的拉抬有限。

北京 營收 租金

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