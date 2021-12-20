我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

彭帥改口稱未遭性侵 WTA：未減緩對她安危的擔憂

中央社／華盛頓19日電
中國女子網球名將彭帥。 美聯社
中國女子網球名將彭帥。 美聯社

世界女子職業網球協會（WTA）表示，中國女子網球名將彭帥今天露面，但WTA並未減緩對她健康和安全的擔憂。

彭帥今天表示，從未指控任何人性侵她。她還說，她上個月初在社群媒體的發文被誤解了。

WTA在聲明中說：「我們仍堅定地呼籲針對她的性侵指控進行全面、公平、透明且不受審查的調查，這是最初引起我們關注的問題。」

英國「衛報」報導，彭帥指控中國國務院前副總理張高麗昔日曾性侵她後，她的安危旋即受到國際網壇和人權團體高度關注，不過她發表控訴文後，隨即消失在公眾面前將近3週。

彭帥今天藉著新加坡媒體「聯合早報」發布的一段影音表示：「首先，我得強調一點，非常重要，我從未說過或寫過任何人性侵我，我必須明確強調這點。」

現年35歲的彭帥在這段影音中指出，有關於她的微博發文，「大家有很多的誤解」。不過，她沒有詳細說明。

彭帥還說自己一直住在北京家裡，完全沒有人監視；不過，她始終沒有提到張高麗這個人。

WTA延續先前的呼籲，籲請調查彭帥對張高麗的性侵指控。WTA本月稍早表示，因擔憂彭帥和其他球員的安全，將暫停在中國及香港的所有賽事。

WTA在聲明中說：「再次見到彭帥露面，真是太好了；我們當然希望她一切安好。」

WTA說：「正如我們一再所言，WTA擔憂其安危以及是否可以在沒有審查或脅迫情況下進行溝通，這些憂慮並未隨著她的露面而緩解或解決。」

法新社報導，彭帥曾致函WTA，說她「一切安好」，不過WTA主席賽門（Steve Simon）說，他「很難相信」這封電郵為彭帥本人所寫，質疑彭帥是否真能不受限制地公開發言，讓他對彭帥的安危更感憂心。

彭帥 性侵 張高麗

上一則

王力宏道歉暫退圈不夠 中國官媒出聲：失德藝人必須涼

下一則

中國「直播一姐」薇婭栽了 逃稅被罰13億人民幣

延伸閱讀

彭帥改口未遭性侵 WTA：仍擔心她的安危

彭帥改口未遭性侵 WTA：仍擔心她的安危
彭帥現身改口：從未說過任何人性侵我 指社媒發文遭誤解

彭帥現身改口：從未說過任何人性侵我 指社媒發文遭誤解
官媒幫打卡？記者再發彭帥影片…與姚明同框

官媒幫打卡？記者再發彭帥影片…與姚明同框
美國奧會表態：為選手圓夢及安全 不對中國採強硬立場

美國奧會表態：為選手圓夢及安全 不對中國採強硬立場

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包